Anche la nazionale maschile dell’Italia di Pallavolo si qualifica per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La squadra femminile aveva conquistato il pass domenica scorsa, oggi è toccato agli uomini che hanno battuto la Serbia 3 set a 0. Una grande vittoria, conquistata a Bari, contro un avversario fortissimo e che sperava di unirsi a Polonia, Argentina, Brasile, Russia e Stati Uniti.

Italia-Serbia 3-0

25-16, 25-19, 25-19. C’è stata lotta, ma l’Italia ha sempre tenuto il controllo dell’incontro e così a Bari la festa è stata eccezionale. Giannelli è stato l’ispiratore del gioco, ma fenomenali come spessissimo accade Zaytsev e Juantorena che hanno spazzato via la Serbia che non è mai riuscita a dare l’idea di non solo di non poter respingere l’impeto degli azzurri ma nemmeno di rimontare. Ma ogni partita va sempre vinta, anche quando sembra chiusa e anche per questo gli azzurri di Blengini sono stati bravissimi perché non hanno dato tregua ai serbi, che si sono dovuti arrendere dopo quasi due ore di gioco.

L’Italia di Pallavolo è alle Olimpiadi

Dunque le due nazionali azzurre sono a Tokyo, Blengini avrà tanto tempo per lavorare far crescere ulteriormente il gruppo azzurro, che sarà di scena anche negli Europei. L’Italia disputerà la 12esima Olimpiadi consecutiva, la prima di questa lunga serie: Montreal 1976. l’ItalVolley maschile non è mai riuscita a vincere, nel 1996 conquistò l’argento, ma ebbe anche matchpoint nella finale con l’Olanda. In campo c’era ‘La generazione di fenomeni’, in panchina il grande Julio Velasco. Le ragazze hanno conquistato la qualificazione domenica scorsa. Alle Olimpiadi c’è già anche il Settebello, fresco vincitore dell’oro nei Mondiali di Pallanuoto tenutisi in Corea. E ora speriamo si aggiungano anche i ragazzi del Basket, impegnati nel Mondiale dal 31 agosto al 15 settembre.