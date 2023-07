Italia-Olanda di pallanuoto femminile ai Mondiali, dove vederla in TV e streaming: orario e canale in chiaro Mercoledì 26 luglio alle 10:00 (ore italiane) si gioca la semifinale mondiale Italia-Olanda. Il Setterosa dopo aver battuto gli Stati Uniti cerca la finale a Fukuoka, che vale anche il pass olimpico. Diretta in chiaro su Rai Sport HD (in TV) e su RaiPlay (per lo streaming)

A cura di Alessio Pediglieri

Mercoledì 26 luglio alle 10.00 ora italiana, tutti in acqua per tifare il settebello rosa ai Mondiali di Fukuoka. Si gioca Italia-Olanda, gara che vale come semifinale iridata e che sarà anche decisiva per le azzurre per l'accesso ai prossimi giochi olimpici di Parigi 2024. Diretta in chiaro in TV e in streaming su Rai Sport HD e su RaiPlay.

Il Setterosa guidato da Carlo Silipo si gioca il tutto per tutto contro l'Olanda al Marine Messe Fukuoka Hall B dove chi vincerà la sfida tra l'Italia e l'Olanda accederà alla finale iridata (l'eventuale avversaria uscirà dall'altra semifinale, Australia-Spagna). Ma in palio c'è anche altro, perché la finalista mondiale avrà diritto a partecipare direttamente anche alle prossime Olimpiadi. Dunque, un match che vale tantissimo e che le azzurre non possono fallire.

Le azzurre godono dei favori del pronostico della vigilia soprattutto dopo l'enorme impresa di aver battuto la nazionale americana: un 8-7 contro le campionesse USA che non perdevano da otto anni, ha permesso il raggiungimento della semifinale contro l'Olanda. La classica partita della vita che si spera il Setterosa possa ripetere anche contro le olandesi mercoledì 26 luglio.

Partita: Italia-Olanda

Dove: Marine Messe Fukuoka Hall B

Quando: mercoledì 26 luglio

Orario: 10:00

Diretta TV: Rai Sport HD (in chiaro), Sky Sport Summer

Diretta Streaming: RaiPlay (in chiaro), SkyGo, Now

Competizione: Mondiali (semifinale)

Dove vedere Italia-Olanda in diretta TV sulla Rai: il canale in chiaro

Tutto apparecchiato per festeggiare doppio obiettivo: l'Italia femminile della pallanuoto si appresta a sfidare le olandesi per prendersi un posto in finale mondiale e il pass olimpico. L'appuntamento di mercoledì 26 luglio è per le 10:00 ed è visibile in TV in doppia modalità: gratuita e a pagamento. Per i clienti Sky, ci si deve sintonizzare su Sky Sport Summer, mentre per vedere il match in chiaro e senza costi aggiunti, basta andare sul Canale 58 del Digitale Terrestre e vedere la gara su Rai Sport HD

Italia-Olanda, dove vederla in streaming gratis

Italia-Olanda è visibile anche via internet, in diretta. In chiaro e senza costi allacciandosi alla piattaforma RaiPlay dove si potrà seguire la semifinale gratuitamente. Per i clienti Sky invece doppia scelta: o attraverso l'app SkyGo oppure con il servizio on demand di Now.

Contro chi gioca il Setterosa in caso di vittoria: l'avversaria in finale

In caso di vittoria contro l'Olanda, la nazionale femminile di pallanuoto strapperà il pass per la finale in programma venerdì 28 luglio oltre che per le prossime olimpiadi di Parigi. L'avversaria sarà Australia o Spagna che si affronteranno il 26 luglio alle ore 11:30.