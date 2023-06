Capolavoro azzurro nel sincro 3 metri ai Giochi Europei: Pellacani e Santoro si tingono d’oro! Straordinaria prestazione dei due giovanissimi azzurri che hanno sbaragliato la concorrenza, mettendo al collo la medaglia più preziosa. Si tratta del loro secondo titolo continentale.

A cura di Alessio Pediglieri

Straordinaria prova nei tuffi ai Giochi Europei da parte della coppia formata da Chiara Pellacani e Matteo Santoro che trionfano nel sincro 3 metri ai Giochi Europei. Un risultato prodigioso conquistando il secondo titolo continentale in carriera dopo quello vinto nel a Budapest nel 2021. Un capolavoro autentico per due azzurri giovanissimi e che rappresentano il futuro per l’Italia nei tuffi e che hanno fatto meglio di tante coppie molto più esperte e navigate ai livelli più alti.

Pellacani e Santoro si sono imposti con autorità e con il punteggio totale di 291.39, sbaragliando la concorrenza con l’argento che è andato ai britannici Grace Reid/James Heatly con un punteggio di 283.89. La medaglia di bronzo è andata alla coppia svedese Emilia Nilsson Garip/Elias Petersen (282.60), con i tedeschi Jana Lother ed Alexander Lube ai piedi del podio, quarti (279.00).

Decisiva è stata la quinta e ultima rotazione in cui i nostri Chiara Pellacani e Matteo Santoro si sono presentati già saldamente al comando. Un crescendo importante dopo un iniziale avvio un po' sotto tono, figlio di una tensione e di una pressione importanti ai Giochi continentali a Cracovia. Poi, tuffo dopo tuffo, tutto è ritornato semplicemente naturale favorendo le qualità innate del duo italiano che è risultato perfetto.

I due azzurri si sono scrollati dalle spalle il peso degli obbligatori con un punteggio non altissimo (89.40) liberandosi con un doppio e mezzo avanti carpiato con un avvitamento da 67.50 punti che ha fatto squillare l'assolo verso la medaglia di bronzo. Bravissimi anche nel triplo e mezzo avanti carpiato (67.89) nella quarta rotazione e infine l'allungo sulla coppia britannica che ha ceduto alla fine, regalando la certezza dell’oro con un doppio e mezzo ritornato carpiato da 66.60 punti che non ha lasciato scampo ai rivali.