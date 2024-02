Asgari nella leggenda: a 100 anni torna a tuffarsi ai Mondiali di Doha, poi scoppia in lacrime Taghi Asgari è tornato a tuffarsi a 100 anni: l’iraniano protagonista di un tuffo dalla piattaforma di un metro durante i Mondiali Giochi Acquatici 2024 di scena a Doha. Il tuffatore iraniano campione asiatico nel 1951 durante la premiazione si è poi lasciato andare alla commozione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ai Mondiali dei Giochi Acquatici 2024 di scena a Doha Taghi Asgari è entrato nella storia dello sport. Il tuffatore iraniano è infatti tornato a tuffarsi dalla piattaforma di un metro all'età di 100 anni. La leggenda asiatica classe 1924 ha infatti eseguito un tuffo presso l'Hamad Aquatic Center prima della finale mondiale femminile di tuffi dal trampolino di 3 metri a distanza di 41 anni dal suo ritiro (avvenuto nel 1983 da campione nazionale in carica) e a distanza di 73 anni dalla medaglia d'oro conquistata ai primi Giochi Asiatici della storia andati in scena nel 1951. Uno dei tuffi più semplici che ha mai eseguito nella sua carriera (una caduta in avanti) che però gli è valso l'ingresso tra i miti dello sport e il caloroso omaggio del pubblico presente e di tutti gli atleti presenti nell'impianto che si sono portati a bordo vasca per rendere merito al più anziano tuffatore professionista di sempre.

Gli organizzatori hanno voluto rendere ancora più speciale questo evento storico premiando con una medaglia d'oro il centenario Taghi Asgari che durante la cerimonia si è lasciato andare alla commozione scoppiando in lacrime. Lacrime di gioia ovviamente. Come ha spiegato lui stesso: "Per quanto mi riguarda, ho amato i tuffi da quando ero bambino ad oggi. Ho amato i tuffi allo stesso modo. Nulla è cambiato dal 1951 ad oggi, tranne le mie performance!" ha difatti detto l'iraniano facendo anche sorridere i presenti con la battuta finale.

Questa eccezionale pagina di sport non sarà però l'ultima scritta da Taghi Asgari che tra due settimane tornerà anche a gareggiare in occasione dei Mondiali Master di nuoto che si terranno sempre a Doha dal 23 febbraio al 3 marzo 2024 e di cui, ovviamente, sarà il partecipante più anziano. E a chi gli chiede dove abbia trovato la motivazione per tornare a tuffarsi dalla piattaforma a 100 anni risponde "L'unica cosa che voglio dirti è di amare questo sport e di mantenerti in salute. Se ci sono queste due cose puoi partecipare in qualsiasi momento a qualsiasi campionato". Dalle sue parole sembra dunque che questa non sarà l'ultima occasione in cui lo vedremo in costume su una piattaforma o un trampolino pronto ad eseguire un tuffo.