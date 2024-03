Viene beccato a 218 km/h su una statale e spiazza gli agenti: “Mi piace correre”. Patente sospesa La Polizia Stradale di Sassari ha fermato un Suv immortalato dall’autovelox sulla statale nei pressi di Ardara, alla folle velocità di 218km/h. Subito sono scattate le sanzioni: verbale da 845 euro e ritiro immediato della patente che verrà sospesa (fino a 12 mesi). Incredibile la giustificazione data agli agenti al momento della notifica dell’infrazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sulla statale nei pressi di Ardara, in Sardegna, la polizia stradale ha fermato un automobilista che stava sfrecciando a velocità folle, incurante di ogni divieto: il contachilometri ha registrato i 218 orari immortalati dall'autovelox che ha fatto scattare le sanzioni. Il Suv è stato subito individuato e fermato dagli agenti e al suo guidatore è stata ritirata la patente. Incredibile la giustificazione data alla Polizia: "Mi piace correre…"

Sulla statale a quattro corsie Sassari-Olbia è dovuta intervenire la statale per mettere fine ad una corsa a tutta velocità di un Suv incurante dei limiti preposti. Forse agevolato dal poco traffico presente in quel momento, di certo attratto dal tratto stradale ampio, il piede ha schiacciato senza ritegno sull'acceleratore facendo scattare tutti gli allarmi del caso. La stradale di Sassari, avvertita dalla segnalazione dell'autovelox che ha fotografato il mezzo ad oltre 200 orari.

Così è scattato l'immediato fermo e il relativo verbale, da 845 euro previsto come multa minima (la massima arriva fino a 3.382 euro) dal Codice della strada per chi supera di oltre 60 km/h la velocità consentita. Non solo: all'automobilista è stata ritirata anche la patente, con una sospensione che potrà arrivare fino a un anno. Ma non è stato un caso isolato, purtroppo, perché sullo stesso tratto stradale la Polizia di Sassari ha avuto anche altro da fare: ha fermato un altro mezzo, un'utilitaria, che sfrecciava a 187 km/h.

Un "vizietto" che nella zona di Sassari sembra oramai purtroppo una abitudine. Stando ai rapporti della Stradale, nelle ultime settimane sono state contestate 32 violazioni per eccesso di velocità e ritirate oltre 30 patenti di guida. Sono state inoltre contestate 28 violazioni per mancanza di copertura assicurativa – tra cui una ambulanza – e 12 per guida in stato di ebbrezza alcolica, ultima delle quali nei confronti di una ragazza fermata per un livello superiore ben cinque volte a quello consentito.