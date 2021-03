Quarto nell'ultimo campionato di Moto2, l'italiano Marco Bezzecchi dello Sky Racing Team VR46 si è presentato in questa preseason come l'uomo da battere per il titolo Mondiale 2021 della classe di mezzo del Motomondiale. Il riminese, dopo esser stato il più veloce nei test della scorsa settimana a Valencia, anche nel primo giorno dei test sul circuito di Portimao ha chiuso con il miglior tempo di giornata.

Sul tracciato portoghese, dove erano presenti una ventina di piloti (assente però il più accreditato avversario nella lotta al titolo iridato Sam Lowes e il campione del mondo della Moto3 2020 Albert Arenas), il "Bez" ha preceduto il vincitore dell'ultimo Gran Premio del Portogallo, Remy Gardner, e l'americano Joe Roberts che ha preso il posto all'Italtrans Racing Team lasciato libero dal campione del mondo in carica Enea Bastianini passato in MotoGP con il Team Avintia. Migliora rispetto a Valencia anche il compagno di squadra di Bezzecchi, Celestino Vietti, che chiude con il 9° crono di giornata (2° tra i rookie dietro al solo Raul Fernandez 7°) alle spalle dell'altro italiano Lorenzo Dalla Porta e davanti al primo alfiere del Team Gresini Fabio Di Giannantonio che ha terminato questo primo giorno di test in terra lusitana in decima posizione.

Test Moto2 Portimao, giorno 1: classifica e tempi