video suggerito

Terrificante incidente in corsa: macchina in controsenso, lo scontro frontale è violentissimo Un incidente spaventoso, fortunatamente senza conseguenze per i piloti coinvolti, quello che si è verificato a Leeds, in Alabama negli Stati Uniti, durante una gara del campionato USF Juniors: Ava Dobson non è riuscita ad evitare lo scontro frontale con un’altra vettura che era ferma in controsenso in pista, l’impatto è stato violentissimo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagini terrificanti quelle che arrivano dal Barber Motorsports Park di Leeds, in Alabama negli Stati Uniti. Un incidente spaventoso, fortunatamente senza conseguenze per i piloti coinvolti. In questo weekend si correvano i round 4 e 5 del campionato USF Juniors, la serie introdotta nel 2022 per i piloti più giovani come primo gradino della Road to Indy, ovvero il programma di sviluppo che fornisce un percorso finanziato da borse di studio per raggiungere la IndyCar Series e la 500 Miglia di Indianapolis. Durante la prima gara delle due in programma nel fine settimana, Ava Dobson non è riuscita ad evitare lo scontro frontale con un'altra vettura che era ferma in controsenso in pista: l'impatto è stato violentissimo.

È successo che Bruno Ribeiro ha perso il controllo della sua vettura ad alta velocità in un tratto di pista in salita ed è andato in testacoda. Il giovane pilota brasiliano non è riuscito ad evitare che la sua macchina attraversasse la pista all'indietro e rimanesse in una posizione molto pericolosa, sulla traiettoria delle altre monoposto che sopraggiungevano. Mentre diverse auto subito dietro, avendo visto cosa era accaduto, sono riuscite ad evitare la vettura in controsenso, la pilota del team ‘Jay Howard Development' Ava Dobson, che non aveva assistito all'incidente, non è stata in grado di prepararsi prima della curva per evitare di colpire Ribeiro.

Pur frenando disperatamente all'ultimo momento, la Dobson è rimasta impotente mentre la sua macchina si schiantava muso contro muso contro quella di Ribeiro. L'Halo, ovvero il sistema di protezione della testa del pilota, è stato fondamentale nel far sì che la sua ruota anteriore sinistra non tornasse nell'abitacolo. I filmati disponibili dopo l'incidente hanno mostrato che i commissari sul lato destro della pista avevano iniziato a sventolare le bandiere gialle per avvisare del pericolo chi stava arrivando, ma non erano visibili chiaramente.

Fortunatamente non ci sono stati feriti e ‘DEForce Racing', il team di Ribeiro, ha reso omaggio ai passi compiuti a tutti i livelli per migliorare la sicurezza degli sport motoristici. "Stiamo ancora elaborando questo… – hanno scritto – È facile dimenticare i rischi insiti nel nostro sport, in mezzo all'adrenalina e all'eccitazione. Oggi proviamo un travolgente senso di gratitudine per l'instancabile lavoro svolto per rendere le auto da corsa più sicure. La sicurezza è fondamentale e siamo grati per ogni innovazione che aiuta a proteggere i nostri piloti". Dal canto suo l'altro team coinvolto, il ‘Jay Howard Driver Development', ha comunicato: "Ava Dobson sta bene dopo l'incidente in gara uno oggi". E la stessa pilota ha rassicurato tutti con un post sul proprio profilo Instagram.