La Formula 1 ha deciso di avviare la sperimentazione di un nuovo format con l'introduzione delle Sprint Race già dal Mondiale 2021. I circuiti scelti per testare le "gare veloci" già quest'anno sono Monza (GP d'Italia), Interlagos (GP del Brasile) e il circuito Gilles Villeneuve (GP del Canada). Il nuovo programma dei tre week end scelti per sperimentare tale novità prevederà quindi: le qualifiche al venerdì, la gara sprint dalla durata di circa un’ora al sabato e il Gran Premio con la griglia di partenza stabilita dall’ordine d’arrivo di quest’ultima alla domenica.

Il Circus ha dunque deciso di testare questo nuovo format per i week end di gara che, in caso di risultato positivo, potrebbe poi entrare in pianta stabile dal Mondiale 2022. Tutto dipenderà da quanto le Sprint Race aumenteranno lo spettacolo in pista. Bisognerà dunque attendere i test per capire se la strada intrapresa dalla nuova Formula 1 di Stefano Domenicali sia quella giusta oppure se bisognerà trovare un'altra soluzione per rendere ancora più spettacolari i week end di gara del campionato automobilistico a ruote scoperte più prestigioso al mondo.

La Sprint Race in Formula 2: cos'è e come si svolge

In attesa di vederne l'attuazione in pista e tastare con mano i riscontri da parte degli spettatori, andiamo a vedere nel dettaglio cosa sono le Sprint Race e cosa vedremo quindi nei tre appuntamenti stagionali della Formula 1 nei quali si è deciso di testarle. Innanzitutto va detto che per quanto riguarda i campionati automobilistici non si tratta di una novità assoluta dato che ormai da diversi anni la Sprint Race fa parte del programma della Formula 2. Nella classe minore la gara Sprint fino alla scorsa stagione andava in scena alla domenica e si trattava di una corsa veloce sulla distanza di massimo 120 km o 45 minuti, senza obbligo di soste ai box. Dal 2021 invece saranno due le Sprint Race da 45 minuti e saranno entrambe disputate al sabato.

La Gara-Sprint in Formula 1: cos'è e come funziona

Per la Formula 1 si tratterà invece di una gara su una distanza di 100 chilometri senza sosta i box obbligatoria. L'ordine di arrivo di questa Sprint Race stabilirà la pole position e la griglia di partenza della gara "tradizionale" della domenica e, se diventerà un appuntamento fisso nel calendario F1, assegnerà punti in maniera decrescente ai primi classificati. Fino alla scorsa stagione in Formula 2 la Sprint Race assegnava infatti 15 punti al vincitore, 12 punti al secondo classificato, 10 punti al terzo, 8 al quarto, 6 al quinto, 4 al sesto, 2 al settimo e 1 all'ottavo (più 2 punti aggiuntivi per chi realizzava il giro più veloce).