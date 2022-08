Sconcertante dialogo in radio tra il box Ferrari e Leclerc: “Se volete lo faccio”. E gli va male Il team radio tra Charles Leclerc e il muretto Ferrari prima del disastroso ultimo pit-stop del monegasco nel GP del Belgio della Formula 1 2022 rivela come il monegasco abbia tentato, senza riuscirci, di far cambiare idea agli uomini del Cavallino.

A cura di Michele Mazzeo

Nonostante il terzo posto di Carlos Sainz la Ferrari è la vera sconfitta del Gran Premio del Belgio della Formula 1 2022 e non solo per l'imbarazzante divario accusato dalla Red Bull con Max Verstappen che è riuscito a vincere agevolmente una gara in cui partiva addirittura 14°. Oltre all'evidente passo indietro della F1-75 a preoccupare è lo scarso feeling tra il pilota più talentuoso Charles Leclerc (che ha scoperto solo durante le interviste tv di essere stato penalizzato) e il muretto del Cavallino.

Dopo l'errore nelle qualifiche (ininfluente ai fini del risultato finale), nel finale della corsa di Spa-Francorchamps infatti gli strateghi della squadra di Maranello hanno deciso di azzardare facendo rientrare ai box il monegasco al penultimo giro per montare gomme soft e tentare l'assalto al giro veloce detenuto fin lì (e anche dopo la bandiera a scacchi) dal leader Max Verstappen. Il margine su Fernando Alonso stimato dagli uomini del team italiano però non era veritiero e così, rientrato in pista, il 24enne di Monte-Carlo si è visto superare dallo spagnolo dell'Alpine (inutile il controsorpasso avvenuto nell'ultima tornata che sarà poi vanificato dalla penalità rimediata da Leclerc per aver superato, proprio in quell'occasione, i limiti di velocità in pitlane di un km/h).

Una vera e propria beffa per il pilota della Ferrari che dunque nel tentativo di guadagnare un punto nella classifica iridata si è invece ritrovato a perderne due per un suo errore (nel disattivare il limitatore troppo anticipatamente) ma per eseguire una strategia con la quale però non era d'accordo, come dimostra il team radio andato in scena con il suo ingegnere di pista Xavi Marcos poco prima di rientrare ai box per il pit-stop che dopo la gara gli è costato una penalità e il sorpasso da parte di Alonso nell'ordine d'arrivo della gara belga.

Quando sta per terminare la 42ª tornata infatti in radio dal muretto chiamano il pit-stop ("Box in questo giro"), ma Leclerc non è convinto della scelta e cerca di far cambiare idea al team: "Eviterei di rischiare questa volta" risponde infatti il monegasco che poi aggiunge "Se davvero volete provarci lo faccio…Ma io comunque non rischierei" ribadendo la propria titubanza.

La risposta di Marcos (e quindi del muretto Ferrari) non lascia spazio ad interpretazioni: "Box adesso, box!" urla infatti in radio l'ingegnere spagnolo all'ultima chicane prima dell'ingresso della pit-lane. A quel punto Leclerc (che avrebbe anche potuto tirare dritto contravvenendo alla chiamata del team) rientra ai box e da lì quella che doveva essere una parziale consolazione si è trasformata invece nell'apoteosi del disastro del Cavallino a Spa.