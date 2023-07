SBK 2023, oggi la gara della Superbike a Imola in diretta: orario e dove vederla in TV Oggi alle 14:00 la partenza di Gara-1 del GP d’Italia, settimo round del Mondiale Superbike 2023 di scena sul circuito di Imola, alle 11:00 e alle 14 di domani invece in programma la Superpole Race e Gara-2. Qui tutte le informazioni su dove vederle in diretta TV e in live streaming su Sky e gratis in chiaro su TV8.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi sul circuito di Imola si apre il settimo gran premio del Mondiale della Superbike 2023. Alle ore 14:00 di oggi è infatti prevista la partenza della prima gara del GP d'Italia, mentre domani alle 11 e alle 14 è in programma il via della Superpole Race e di Gara-2. La corsa della classe regina delle derivate di serie di oggi a Imola sarà trasmessa in live streaming e in diretta TV su Sky e in chiaro su TV8.

Riflettori inevitabilmente puntati sulla sfida tra il dominatore del campionato Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu unico fin qui ad aver battuto in pista lo spagnolo del Team Aruba Ducati nel corso della stagione seppur solo in due Superpole Race. Attesa anche per vedere all'opera sul circuito di casa la folta schiera di piloti italiani capitanata da Danilo Petrucci, Andrea Locatelli, Michael Ruben Rinaldi e Axel Bassani.

SBK 2023 GP Italia, a che ora inizia la gara di oggi a Imola

La gara di oggi del GP d'Italia della Superbike sul circuito di Imola inizia alle ore 14:00. Questo dunque l'orario in cui, dopo il tradizionale giro di ricognizione sul tracciato del Santerno, si spegneranno i semafori e i piloti potranno scattare dalla griglia di partenza per la prima corsa del settimo round stagionale che mette in palio punti importantissimi per le classifiche iridate.

Superbike a Imola, a che ora cominciano Superpole Race e Gara-2 di domani

Domani i piloti della Superbike torneranno in pista a Imola per completare il programma del GP d'Italia 2023. Al mattino saranno impegnati nella Superpole Race che inizia alle ore 11:00 mentre l'orario della partenza di Gara-2 che chiude la tappa imolese del WSBK 2023 è fissato alle ore 14:00.

Superbike oggi e domani: dove vedere le gare di Imola in diretta TV su Sky e TV8

La gara di oggi della Superbike a Imola così come Superpole Race e Gara-2 in programma domani sono trasmesse in diretta TV da Sky sul canale Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) con la telecronaca di Edoardo Vercellesi e il commento tecnico di Max Temporali. Tutte le gare della top-class del gran premio italiano del WSBK 2023 sono visibili anche in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', anche su NOW.

Gara-1 e Gara-2 del GP d'Italia della Superbike di scena oggi e domani a Imola si possono vedere in diretta TV anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito www.tv8.it mentre la Superpole Race va invece in onda sul canale in chiaro in differita a partire dalle ore 12:45 di domani.