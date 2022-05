Sbarca in Italia la Citroen C5 X Hybrid Plug-in: l’innovativa ammiraglia francese Nel mese di maggio anche in Italia arriva la Citroen C5 Aircross Hybrid Plug-In, una vettura che coniuga tradizione e innovazione.

A cura di Alessio Morra

In Italia sbarca a maggio la nuova Citroen C5 X, la massima espressione della filosofia della casa francese per quanto concerne innovazioni tecnologiche e comfort. Il benessere a bordo della Nuova Citroen C5 X Hybrid Plug-In è enorme. Per il lancio di questa nuova vettura, contestualmente, sono in programma dei Test Drive, che sono a disposizione del pubblico che possono recarsi nei fine settimana del mese di maggio nei concessionari Citroen.

La nuova C5 X è il modello di punta della Citroen. Svelato nel 2021, si ispira al concept CXperience. Citroen con questa vettura coniuga audacia e capacità di innovare e ha creato una vettura che rompe le regole e che associa l'eleganza e il dinamismo di una berlina con la versatilità di una station wagon e anche con la posizione di guida e la postura su strada di un SUV. Le sospensioni attive danno a chi guida la sensazione di sorvolare la strada. Bisogna sottolineare nella nuova Citroen C5 X Hybrid Plug-In l'importante ruolo della tecnologia di assistenza alla guida, che aumenta la sicurezza di chi guida e viaggia con questa vettura, e chi è a bordo riesce a dormire sonni tranquilli grazie alla grande efficacia dell'eccezionale isolamento acustico.

Il benessere della Citroen C5 X Hybrid Plug-In è amplificato dalla sua mobilità in classe e-Comfort. Chi è al volante o a bordo di questa vettura è isolato dalla strada e dal mondo esterno, e guida e vive l'auto in totale tranquillità, in un ambiente protetto, dove tutte le sollecitazioni esterne sono filtrate. La modalità di guida elettrica, fluida e silenziosa e l'assenza di vibrazioni a bordo aiutano la serenità del viaggio e riducono lo stress. Ci sono inoltre degli aiuti che migliorano la guida come ad esempio l'Highway Driver Assist o il nuovo sistema di infotainment con touchpad da 12" HD Natural Voice Recognition, oltre a un display personalizzabile tramite widget.

Citroen per presentare la nuova ammiraglia ha lanciato una campagna pubblicitaria realizzata dall'agenzia Traction. Il film è stato diretto da Rune Milton della casa di produzione Phantasm. Le scene in studio girate in Slovenia, quelle dinamiche invece nell'isola di Krk in Croazia.