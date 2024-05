video suggerito

Quanto costa mangiare al GP Miami di Formula 1, la foto virale del menu: prezzi inimmaginabili Prezzi eccezionali per i piatti del ristorante presente a ridosso della pista di F1 del Gran Premio di Miami. Una possibilità riservata a pochi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

La Formula 1 torna per la terza volta a Miami, su un circuito che ha conquistato la scena anche per le sue particolarità extra-gara. Gli appassionati e i tifosi, oltre agli addetti ai lavori, possono vivere un’esperienza particolare grazie infatti a tutto il "contorno". Qualcosa che però non sembra essere per tutti, a giudicare dai prezzi esorbitanti del ristorante presente nel Beach club all’interno del tracciato.

Il ristorante extra-lusso del GP Miami di F1

Ci sono anche altri posti per rifocillarsi nei pressi del circuito del GP Miami di Formula 1, ma quello più iconico è sicuramente il ristorante dell’Hard Rock Beach Club presente proprio a ridosso della pista dove sfrecciano i bolidi. I prezzi delle pietanze, circolati anche sui social grazie ad alcune foto, sono altissimi. Il tutto considerando anche il fatto che si tratti di piatti non troppo “ricercati”, con cifre superiori a quelle di un ristorante stellato.

Quanto costa mangiare al GP Miami F1

Nella lista dei piatti freddi si può trovare: Involtini di aragosta del Maine a 260 euro (280 dollari), Poke di Tonno a 160 euro, gamberi freddi a 270 euro, e una macedonia a 180 euro. Se qualcuno volesse aggiungere un’oncia (ovvero quasi 30 grammi) di caviale dovrebbe pagare circa 400 euro. Per quanto riguarda i piatti caldi, abbiamo panini al valore a 110 euro, un piatto F1 a 270 euro, un tagliere a 170 euro e carne asada a 160 euro. Tutti alimenti mono-porzione per i quali bisogna dunque sborsare cifre pazzesche.

Il Beach Club del GP Miami di F1

Coloro i quali volessero gustarsi il Gran Premio, godendosi anche il pranzo nel Beach club, dovranno perciò essere pronti ad investimenti notevoli. D'altronde in questo appuntamento della stagione, alla sua terza edizione non mancano i lussi e le stranezze. Ha fatto discutere e non poco l'allestimento dei locali presenti proprio nel faraonico Beach Club, che mette a disposizione piscine e spiagge esclusive. Vere e proprie "americanate" riservate ad una clientela d'elité, per cercare di rendere irripetibile il week-end della Formula 1 in Florida.

