Perché Lando Norris non ha ancora ricevuto il trofeo da campione F1: il regolamento parla chiaro

Lando Norris è campione del mondo F1 2025 ma non ha ancora ricevuto il trofeo ufficiale: il regolamento FIA spiega perché e quando avverrà la premiazione.

Lando Norris è campione del mondo della Formula 1 2025, ma il giorno del trionfo ad Abu Dhabi non ha potuto festeggiare con il trofeo più importante. Un paradosso solo apparente, che trova spiegazione nel regolamento FIA, chiaro su tempi e modalità della consegna del titolo mondiale.

Il pilota della McLaren ha conquistato il Mondiale chiudendo terzo l'ultimo Gran Premio stagionale, quanto bastava per battere il vincitore della corsa Max Verstappen di due soli punti e laurearsi campione alla sua settima stagione in F1. Emozioni, lacrime, champagne e podio: mancava però l'argenteria più attesa, quella del Campionato del Mondo Piloti.

Perché il trofeo non viene consegnato dopo l'ultima gara della stagione

La spiegazione è tutta nella normativa. Il trofeo del vincitore del campionato piloti di Formula 1 non viene assegnato in pista, ma esclusivamente durante la cerimonia di premiazione FIA di fine stagione. È una regola consolidata: la Federazione Internazionale organizza un evento formale, in abito da sera, che chiude ufficialmente l'anno sportivo di tutte le categorie sotto la sua egida.

Nel 2025 la cerimonia si terrà venerdì 12 dicembre a Tashkent, in Uzbekistan. Solo lì Norris potrà sollevare per la prima volta la coppa vera, realizzata in argento sterling con dettagli in oro, sulla quale vengono incise le firme di tutti i campioni del mondo.

Un altro dettaglio inciso nel regolamento: ne esiste una sola versione autentica. Il trofeo visto ad Abu Dhabi nei giorni precedenti alla gara era soltanto una replica, utilizzata per esposizione e foto ufficiali.

Il motivo regolamentare dietro la scelta FIA

C'è anche una ragione giuridica. Fino a pochi giorni dopo l'ultima gara, i team hanno la possibilità di presentare ricorsi o revisioni formali degli eventi. Per questo la FIA considera il Mondiale "definitivamente assegnato" solo alla vigilia del gala. È una misura pensata per evitare controversie come quelle che hanno segnato il finale della stagione 2021.

Secondo le regole attuali, i primi tre del campionato sono obbligati a presenziare alla cerimonia: Norris, Verstappen e Oscar Piastri saranno tutti a Tashkent. In caso di assenza sono previste sanzioni economiche.

Il destino del trofeo di Norris

Dopo la premiazione, la coppa non resterà al campione. Verrà esposta temporaneamente nella sede McLaren di Woking, prima di tornare sotto la custodia FIA e passare, un anno dopo, al campione del 2026. Se Norris vorrà una versione personale da conservare, dovrà commissionare una replica a proprie spese.

Intanto il titolo è realtà: primo Mondiale per Norris, primo campione McLaren dai tempi di Lewis Hamilton nel 2008, e una stagione già entrata nella storia. Il trofeo arriverà, ma secondo le regole. E in Formula 1, anche la celebrazione del campione passa dal regolamento.