Formula 1 oggi, orari TV del GP Abu Dhabi su TV8 e Sky e dove vederlo: Verstappen in pole, chi vince il titolo piloti tra Norris, Max e Piastri

La gara della Formula 1 di oggi è trasmessa in diretta TV da Sky e in differita su TV8. È possibile vedere il GP di Abu Dhabi in diretta sui canali Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) e in live streaming su SkyGo e, previo acquisto del ‘pass sport', su NOW con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Marc Gené, Ivan Capelli e Matteo Bobbi.

La gara F1 di oggi a Yas Marina che deciderà la lotta per il titolo iridato inoltre si può vedere anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) ma in differita a partire dalle ore 17:00 (pre-gara dalle 15:30), dallo stesso orario sarà possibile vedere la corsa del GP di Abu Dhabi della Formula 1 2025 anche in streaming gratis su tv8.it.