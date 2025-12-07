Formula 1 oggi, orari TV del GP Abu Dhabi su TV8 e Sky e dove vederlo: Verstappen in pole, chi vince il titolo piloti tra Norris, Max e Piastri

Oggi, al GP Abu Dhabi, si deciderà il campione della Formula 1 2025: Norris, Piastri e Verstappen scenderanno in pista per il titolo. Verstappen in pole nella griglia di partenza davanti a Norris e Piastri dopo le qualifiche. Orario di partenza alle 14:00, diretta tv su Sky e in streaming su SkyGo e NOW, in chiaro in differita su TV8 alle 17:00. Su Fanpage.it la diretta giro per giro dal circuito Yas Marina e le news di oggi.
La griglia di partenza della gara F1 di oggi ad Abu Dhabi
PRIMA FILA
1. MAX VERSTAPPEN (Red Bull) pole position 1:22.207
2. LANDO NORRIS (McLaren) 1.22.408
SECONDA FILA
3. OSCAR PIASTRI (McLaren) 1.22.437
4. GEORGE RUSSELL (Mercedes) 1.22.645
TERZA FILA
5. CHARLES LECLERC (Ferrari) 1.22.730
6. FERNANDO ALONSO (Aston Martin) 1.22.902
QUARTA FILA
7. GABRIEL BORTOLETO (Stake F1 Team Kick Sauber) 1.22.904
8. ESTEBAN OCON (Haas) 1.22.913
QUINTA FILA
9. ISACK HADJAR (RB Team) 1.23.072
10. YUKI TSUNODA (Red Bull)
SESTA FILA
11. OLIVER BEARMAN (Haas) 1.23.041
12. CARLOS SAINZ (Williams) 1.23.042
SETTIMA FILA
13. LIAM LAWSON (RB Team) 1.23.077
14. KIMI ANTONELLI (Mercedes) 1.23.080
OTTAVA FILA
15. LANCE STROLL (Aston Martin) 1.23.097
16. LEWIS HAMILTON (Ferrari) 1.23.394
NONA FILA
17. ALEXANDER ALBON (Williams) 1.23.416
18. NICO HULKENBERG (Stake F1 Team Kick Sauber) 1.23.450
DECIMA FILA
19. PIERRE GASLY (Alpine) 1.23.468
20. FRANCO COLAPINTO (Alpine) 1.23.890
Dove vedere il GP Abu Dhabi di Formula 1 in TV e streaming
La gara della Formula 1 di oggi è trasmessa in diretta TV da Sky e in differita su TV8. È possibile vedere il GP di Abu Dhabi in diretta sui canali Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) e in live streaming su SkyGo e, previo acquisto del ‘pass sport', su NOW con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Marc Gené, Ivan Capelli e Matteo Bobbi.
La gara F1 di oggi a Yas Marina che deciderà la lotta per il titolo iridato inoltre si può vedere anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) ma in differita a partire dalle ore 17:00 (pre-gara dalle 15:30), dallo stesso orario sarà possibile vedere la corsa del GP di Abu Dhabi della Formula 1 2025 anche in streaming gratis su tv8.it.
Formula 1, oggi il GP Abu Dhabi: orari TV8 e Sky di diretta e differita
Oggi sul circuito di Yas Marina è in programma l'ultima gara del Mondiale di Formula 1 2025 che deciderà chi tra Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen si laureerà campione del mondo. La partenza del GP di Abu Dhabi è fissata alle ore 14:00 (ora italiana). L'ultimo round della stagione F1 è trasmesso in diretta TV su Sky e in differita su TV8.
La gara del GP di Abu Dhabi di Formula 1 inizia alle ore 14:00 di oggi. Questo l'orario italiano in cui i piloti scatteranno con le loro monoposto dalla griglia di partenza del tracciato di Yas Marina per affrontare i 58 giri dell'ultimissima corsa del campionato 2025. Per quanto riguarda invece gli orari TV su Sky già dalle ore 12:30 sarà possibile seguire il pre-gara mentre la differita in chiaro della gara su TV8 va in onda alle ore 17:00 (dalle 15:30 invece il collegamento pre-corsa).