Per avere la Rolls-Royce che vuole ne deve comprare due: incredibile sfizio da un milione di dollari Per mantenere lo status di cliente Roll-Royce numero uno degli Stati Uniti un noto collezionista americano ha dovuto acquistare due esemplari del nuovo modello Spectre spendendo oltre un milione di dollari.

A cura di Michele Mazzeo

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le bizze dei collezionisti di auto di lusso a volte superano la fantasia e quanto fatto dal noto collezionista americano Michael Fux rientra in questa fattispecie. L'imprenditore che ha creato un vero e proprio impero nel settore della produzione di materassi, già noto per la sua collezione da oltre 100 supercar di cui 15 Roll-Royce create in dieci colorazioni esclusive che hanno preso il suo nome (dal Fux Blue Candy al Fux Orange Cullinan fino all'ormai celebre Fuxia), è difatti balzato nuovamente sotto i riflettori per uno sfizio costatogli oltre un milione di dollari.

Già, perché per mantenere il suo status di più grande collezionista di Roll-Royce degli Stati Uniti ha dovuto comprare due esemplari dell'ultimo modello sfornato dalla celeberrima casa britannica, vale a dire la super coupé elettrica "Spectre". Michael Fux infatti ha prenotato la vettura personalizzata che lui stesso sta progettando nei minimi dettagli in stretta collaborazione con gli artigiani e i designer della sezione Progetti Speciali della storica casa automobilistica inglese. Una one-off che, una volta ultimata (non sarà pronta prima di un anno), secondo le stime non gli costerà certamente meno di 600mila dollari.

Al contempo però il collezionista statunitense non voleva perdere il privilegio di essere il cliente Rolls-Royce numero uno in America e il diritto di avere la prima Spectre consegnata negli Stati Uniti. E così ha sborsato altri 420mila dollari per assicurarsi il primo esemplare della nuova vettura elettrica sbarcato Oltreoceano senza alcuna personalizzazione.

Una vera e propria bizza da oltre un milione di dollari dunque per Michael Fux che però adesso può vantare l'unica Rolls-Royce Spectre presente oggi sul suolo americano dato che per ricevere un esemplare del primo modello elettrico partorito dalla prestigiosissima casa britannica bisogna attendere almeno 15 mesi e dunque chi volesse acquistare una adesso non la potrà avere a disposizione prima del 2025. Un'attesa che il più grande collezionista di Rolls-Royce degli Stati Uniti ha deciso di evitarsi al prezzo di centinaia di migliaia di dollari.