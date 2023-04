Paura in pista per Espargarò durante le FP3 di MotoGP: spunta un gatto e gli taglia la strada Pazzesca invasione di pista durante le FP3 di MotoGp a Jerez: mentre la Rs-Gp di Aleix Espargarò sfrecciava a tutta velocità, sul rettilineo è apparso improvvisamente un gatto. Distratto dall’assurdo contrattempo, lo spagnolo cadrà poco dopo.

A cura di Alessio Pediglieri

Attimi di puro panico nei minuti finali delle FP3 di questa mattina sul circuito di Jerez per il GP di Spagna, in MotoGP. A farne le spese Aleix Espargarò che si è visto improvvisamente spuntare lungo il rettilineo un gatto che ha provato ad attraversare la pista mentre la RS-Gp sfrecciava a tutta velocità. Una presenza tanto improvvisa quanto determinante per aver fatto perdere la concentrazione a Espargarò che poco dopo è scivolato sul tracciato spagnolo.

Nessuno poteva immaginarselo, tanto meno il pilota Aprilia che probabilmente ha stentato a credere ai propri occhi quando, sul rettilineo e a tutta velocità, si è visto puntare improvvisamente un gatto in libertà. Il felino ha provato ad attraversare il tracciato, evidentemente spaventato dai rumori e dalle moto in pista, per poi desistere. Ma tanto è bastato per far distrarre lo spagnolo che ha perso la concentrazione, finendo a terra poco dopo. Non è avvenuto l'impatto solamente per un caso fortuito, le immagini, sia dalle telecamere lungo il tracciato sia dalle riprese attraverso quelle on board mostrano il rischio che si è corso.

Un contrattempo non da poco per il centauro spagnolo dell'Aprilia che a Jerez vuole puntare in alto strappando la vittoria nel GP in programma domenica. Dopo le ottime sensazioni avute in America, dove però non ha potuto concludere la gara, il tracciato di casa arriva in un momento più che positivo per l'Aprilia, decisamente migliorata rispetto alla scorsa stagione. Le FP3 si sono concluse con la vittoria di Miguel Oliveira col miglior tempo, davanti a Quartararo e proprio ad Aleix Espargarò che malgrado la caduta si è preso il 3° tempo. Ma le sensazioni restano più che positive, anche dopo prestazioni e tempi di venerdì, dove al termine della prima giornata di libere, Espargarò aveva fatto registrare il miglior tempo, lanciado alla perfezione la sua Rs-Gp sul tracciato dedicato a Nieto.