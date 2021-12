Nuovo Peugeot e-Expert Hydrogen inizia la produzione del nuovo veicolo a idrogeno La Peugeot lancia il suo primo veicolo a idrogeno: l’e-Expert Hydrogen. Un veicolo innovativo che non produce emissioni di CO2.

A cura di Alessio Morra

Per la Peugeot questo è un momento storico. Perché è uscito dalla linea di produzione della casa francese dallo scorso 13 dicembre il primo veicolo a idrogeno. Peugeot diventa così uno dei primissimi costruttori a proporre una versione alimentata da una pila combustibile a idrogeno nel segmento dei veicoli commerciali leggeri.

Parlando dell'e-Expert Hydrogen, Linda Jackson il CEO Peugeot ha detto: "Con l'e-EXPERT Hydrogen, PEUGEOT si pone all'avanguardia di una innovativa tecnologia a zero emissioni, particolarmente rilevante per il mercato dei veicoli commerciali leggeri: la tecnologia elettrica a idrogeno permette un uso quotidiano intensivo senza la necessità di effettuare una ricarica, un vantaggio decisivo per i professionisti che, in una sola giornata, devono percorrere centinaia di chilometri in autostrada e poi entrare in aree urbane soggette a limiti di emissioni. La tecnologia dell'idrogeno sviluppata da Stellantis e applicata al nostro PEUGEOT e-Expert Hydrogen rende possibili questi utilizzi".

Il nuovo veicolo commerciale a idrogeno Peugeot si distingue per l'integrazione dell'intero sistema ‘mid-power plug-in hydrogen fuel cell electric' posto nel vano motore e nel sottoscocca. Il risultato è ottimale perché il veicolo è una garanzia di stabilità, ha un ottimo volume di carico e un baricentro basso. L'ex Expert Hydrogen è il simbolo della strategia ‘Extended power of choice' del brand, un concetto che permette a tutti i clienti di scegliere l'alimentazione più adatta alla rispettiva mobilità, nell'ambito di una vasta gamma di motorizzazioni.

La versione elettrica a pila a combustibile a idrogeno conferma la rapida diffusione dell'offerta elettrificata della gamma Peugeot EXPERT. L’avvio della produzione di questo nuovo modello è avvenuto 15 mesi dopo l’avvio della commercializzazione, nel 2020, del modello e-EXPERT 100% elettrico. Il PEUGEOT e-EXPERT Hydrogen si basa sull’e-EXPERT 100% elettrico.

La grande novità tecnica del nuovo Peugeot e-EXPERT Hydrogen innova grazie al sistema "Mid-power plug-in hydrogen fuel cell electric", specifico del gruppo STELLANTIS e composto da: "Una pila a combustibile che produce l'elettricità necessaria alla propulsione del veicolo grazie all'idrogeno a bordo del sistema di serbatoiUna batteria agli ioni di litio ad alta tensione con una capacità di 10,5 kWh che può essere ricaricata dalla rete elettrica e che alimenta anche il motore elettrico in alcune fasi della guida".

Sono queste le caratteristiche principali del Nuovo Peugeot e-EXPERT Hydrogen: "La sua capacità di coprire tutti i percorsi senza emissioni di CO2 durante la guidaLa sua capacità di fare il pieno di idrogeno in 3 minuti offrendo un’autonomia di oltre 400 km nel ciclo di omologazione WLTP (dati in corso di omologazione). Una presa di ricarica per la batteria ad alta tensione2 lunghezze disponibili (Standard e Long), con le stesse caratteristiche di volume di carico delle versioni Diesel e 100% elettricheFino a 6,1m³ di volume di caricoFino a 1100 kg di carico utileFino a1000 kg di capacità di caricoLa sua adattabilità a tutte le condizioni di guida su strada e autostrada, con una velocità massima di 130 km/h". Innovativo a livello tecnologico, il nuovo Peugeot e-EXPERT Hydrogen si può guidare ovunque e soprattutto in modo silenzioso e non produce emissioni di CO2.