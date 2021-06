Nissan ha deciso di venire incontro ai propri clienti con una nuova soluzione "senza pensieri" per l'acquisto di un'auto. La casa automobilistica ha infatti lanciato la formula "Nissan Intelligent Choice". Ma di cosa si tratta? Il nuovo programma di usato certificato di Nissan che garantisce vetture dagli alti standard qualitativi.

Un modo diverso di intendere l'usato ma con il comfort e la sicurezza di un'auto nuova. Proprio per questo motivo Nissan ha previsto per questo tipo di vetture, un controllo massimo che possa garantire auto efficienti e sicure. All'interno del programma ‘Intelligent Choice' infatti, sono compresi servizi di assistenza in grado di garantire un'esperienza di guida e di possesso all'insegna della tranquillità.

I requisiti per entrare nel programma Nissan Intelligent Choice

Nissan ha dunque deciso di venire incontro alle esigenze degli automobilisti mettendo a loro disposizione un programma che possa garantire un usato sicuro e dalla massima resa. Una vettura quasi nuova che per entrare a far parte del programma Nissan Intelligent Choice, dovrà avere meno di 5 anni dalla prima immatricolazione e aver percorso meno di 120.000 km superando con successo 100 controlli di qualità.

Questi ultimi vengono eseguiti in centri di assistenza Nissan. Ogni vettura inserita all'interno del programma, è coperta da garanzia contrattuale che il cliente può decidere di estendere fino a un massimo di 36 mesi.

I vantaggio per chi acquista un veicolo di questo tipo

La garanzia di resa e di durata della vettura, è considerata una priorità per il gruppo Nissan. Coloro i quali decideranno infatti di acquistare una vettura Nissan Intelligent Choice, avranno a disposizione una serie di servizi di assistenza come il controllo gratuito entro 12 mesi dall'acquisto ma anche la vettura di cortesia gratuita nel caso in cui fosse necessario un intervento in officina. Ma non è tutto.

Nissan garantisce anche l'assistenza stradale gratuita 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Prima dell'acquisto, è previsto anche un test drive. La formula "soddisfatto o sostituito" inoltre, consente al cliente di sostituire l'auto, qualora ce ne fosse bisogno, entro 5 giorni lavorativi dalla data di consegna chiedendone la sostituzione con un'altra vettura usata o nuova di pari importo.

Come fare per scegliere la vettura sul sito di Nissan

Per poter accedere all'area riservata delle vetture Nissan Intelligent Choice, basta collegarsi sul sito www.nissan.it e cliccare sulla voce del menu ‘USATO' per poter consultare la vasta gamma di veicoli inseriti all'interno del programma. Dati tecnici, prezzi e immagini delle vetture sono tutti inseriti all'interno del sito alla pagina dedicata.

È possibile anche stimare i costi del finanziamento e calcolare automaticamente la rata una volta individuata l'auto da voler acquistare. Un consulente contatterà poi il cliente una volta lasciati i dati di quest'ultimo, per ricevere ulteriore supporto e assistenza sull'auto per cui si è mostrato interesse.