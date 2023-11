MotoGP 2023, oggi le prove libere del GP Qatar in diretta: orari e dove vederle in TV Oggi con le prove libere sul circuito di Losail si apre il Gran Premio del Qatar della MotoGP 2023: gli orari di FP1, FP2 e FP3 di tutte le classi del Motomondiale sul tracciato qatariota e dove vederle in diretta TV su Sky.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi la MotoGP torna in pista per dare inizio al weekend del GP del Qatar, penultimo round del Motomondiale 2023. I piloti della classe regina saranno di scena sul circuito di Losail per le prime due sessioni di prove libere, così come quelli di Moto2 e Moto3. Gli orari di FP1 e FP2 tornano ad essere più canonici per noi italiani, così come gli orari della diretta TV e del live streaming su Sky e NOW. Non è invece possibile vedere le prove libere gratis in chiaro su TV8, nemmeno in differita.

Anche a Losail le sessioni di prove libere seguiranno il nuovo format con le sole FP2 della durata di un'ora che andranno a stabilire i 10 piloti che accederanno direttamente alla Q2 delle qualifiche in programma domani. La prima sessione di libere servirà dunque a piloti e team solo per trovare il giusto set-up delle moto e testare le gomme in vista di qualifica e gara.

Già da oggi dunque gli occhi saranno puntati soprattutto sui contendenti al titolo iridato Pecco Bagnaia e Jorge Martin staccati in classifica da soli 14 punti. Da tenere sotto stretta osservazione anche gli altri piloti che corrono in sella ad una Ducati come gli alfieri del team VR46 Marco Bezzecchi e Luca Marini (in procinto di passare alla Honda) e Alex Marquez del team Gresini reduce da un ottimo weekend in Malesia. Le libere, oltre che per stabilire i 10 che accederanno direttamente alla Q2 delle qualifiche, saranno utili anche per capire quanto Aprilia, KTM, Yamaha e Honda (con Marc Marquez al penultimo GP prima dell'addio) si adattano alle caratteristiche del circuito di Losail.

Prove libere MotoGP GP Qatar oggi, gli orari TV di libere 1, 2 e 3 a Misano

Le prove libere della MotoGP del Gran Premio del Qatar iniziano oggi alle ore 13:45 (ora italiana) con la prima sessione. A causa del fuso orario c'è difformità tra gli orari TV e quelli delle sessioni in pista: le FP1 della classe regina in Italia si possono vedere su Sky a partire dalle 13:45 (le 15:45 a Losail), mentre le FP2 andranno in onda dalle ore 18:00 (le 20:00 locali). Alle 13:00 di sabato ha poi inizio la terza e ultima sessione di libere sul tracciato di Losail.

Il programma completo con gli orari italiani delle prove libere del GP del Qatar del Motomondiale 2023:

Venerdì 17 novembre

Prove libere 1 Moto3: 12:00 – 12:35

Prove libere 1 Moto2: 12:50 – 13:30

Prove libere 1 MotoGP: 13:45 – 14:30

Prove libere 2 Moto3: 16:15 – 16:50

Prove libere 2 Moto2: 17:05 – 17:45

Prove libere 2 MotoGP: 18:00 – 19:00

Prove libere 3 Moto3: 11:30 – 12:00

Prove libere 3 Moto2: 12:15 – 12:45

Prove libere 3 MotoGP: 13:00 – 13:30

MotoGP a Losail oggi, dove vedere le libere Fp1, Fp2 e Fp3

Le prove libere del GP del Qatar della MotoGP 2023 sono trasmesse in diretta TV e live streaming in esclusiva da Sky. È possibile vedere le FP1, FP2 e FP3 della top class del Motomondiale di scena sul circuito di Losail sul canale Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. Gli abbonati inoltre possono guardare le prove libere della MotoGP a Losail anche in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del "pass sport", anche su NOW. Le sessioni di prove libere del GP del Qatar della MotoGP invece non si possono vedere in chiaro su TV8, nemmeno in differita.

Ecco gli orari TV e dove vedere in diretta le prove libere del Gran Premio del Qatar della MotoGP 2023:

Venerdì 17 novembre (Prove libere 1 e 2)

FP1: ore 13.45 – diretta TV su Sky Sport MotoGP (canale 208)

FP2: ore 18.00 – diretta TV su Sky Sport MotoGP (canale 208)

FP3: ore 13.00 – diretta TV su Sky Sport MotoGP (canale 208)