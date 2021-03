A 51 anni è morta Sabine Schmitz che dal 2017 lottava con il cancro. Era una pilota tedesca, nota per le sue imprese sulla mitica pista di Nurburgring, è stata la prima a vincere la '24 Ore del Nurburgring' e conquistò anche il titolo VLN. Ha avuto poi popolarità mondiale con il programma Top Gear, apparse in tv per la prima volta nel 2002. Poi dopo l'uscita di scena di Jeremy Clarkson è diventata un membro quasi fisso della squadra. Il circuito del Nurburgring ha confermato la notizia: "Il Nurburgring ha perso il suo pilota femminile più famoso. Sabine Schmitz è morta troppo presto dopo una lunga malattia. Ci mancherà lei e la sua natura allegra".

I successi al Nurburgring

Una vita legata ai motori, ma non solo. Perché Sabine Schmitz ha vissuto in un albergo posizionato all'interno del Nurburg Nordschleife, cioè lo storico tracciato del Nurburgring, è diventata anche sommelier e ha imparato a gestire l'albergo di famiglia in gioventù, ma la passione per i motori era troppo forte. E al volante era molto brava, è stata la prima donna a vincere la 24 Ore del Nurburgring, era il 1996, ha fatto il bis la stagione successiva. Ha vinto anche la Endurance della VLN nel 1998 ed ha ottenuto poi numerosi piazzamenti importanti. Sabine è stata anche autista del ‘Ring Taxi', lo ha fatto per tanti anni e disse di aver effettuato oltre 30 mila giri sul Nordschleife. Nel 2017 scoprì di avere un raro tumore. Schmitz ha dovuto effettuare diversi interventi chirurgici, ha fatto la chemioterapia ma il cancro è tornato due anni dopo. Nel 2020 è stata costretta a fermarsi ancora, la sua battaglia purtroppo non è riuscita a vincerla:

Il cancro mi perseguita, non appena è andato via, è tornato. Ora sto cercando di trovare una soluzione. Ma è difficile. Ora devo tirare fuori tutte le mie forze e fermarmi per avere la forza necessaria ad affrontare le prossime terapie. Nella speranza che qualcosa funzioni.

Top Gear in tv

Schmitz ha avuto una carriera televisiva, apparve nel 2002 per la prima volta nel programma Top Gear, poi ci è tornata due anni dopo e successivamente spesso ha continuato ad apparirvi sfidando anche Jeremy Clarkson e dopo l'addio dello stesso Clarkson è entrata a far parte del cast del programma.