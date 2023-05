L’incidente in Indy 500 è tremendo: impatto violento e auto distrutta, pilota ricoverato d’urgenza La collisione è avvenuta durante l’ottava sessione di prove libere in vista della 107ª edizione della 500 miglia di Indianapolis. Il report medico ha escluso che il pilota, Wilson, sia in pericolo di vita. Sotto shock l’altro conducente coinvolto: “Non sono riuscito a evitare il tamponamento”.

Il momento del tremendo impatto nella sessione di prove libere della Indy 500.

L'impatto contro le barriere è stato tremendo, nella collisione è rimasta coinvolto anche un altro pilota ma per fortuna né l'uno né l'altro hanno riportato danni o ferite gravi. L'incidente avvenuto in Indy Car mette i brividi addosso: un'auto finisce in pezzi per lo schianto, un'altra che sopraggiunge alle spalle non riesce a evitare lo scontro. Il rumore sordo del tonfo è squarciato dallo scheletro del veicolo che perde pezzi sull'asfalto.

L'episodio è avvenuto nel corso della notte italiana, durante l'ottava sessione di prove libere che precedono la 500 Miglia di Indianapolis. Mancava un'ora circa al termine, per Stefan Wilson e Katherine Legge s'è conclusa anche prima. Se la sono cavata con un grande spavento e qualche acciacco. All'altezza della prima curva dell'ovale il driver del team Dreyer & Reinbold – Cusick Motorsports ha improvvisamente rallentato, fino a ‘piantarsi' sulla pista. Inevitabile il tamponamento considerati la velocità sul tracciato e la manovra inattesa. Ecco perché, nonostante il tentativo di frenata, Legge è finita contro la macchina di Wilson ed entrambi hanno sbattuto contro il limite del percorso.

La monoposto di Wilson procede per inerzia sull’asfalto dopo l’urto contro le barriere.

L'intervento tempestivo dei soccorsi, favorito dall'interruzione immediata da parte dei commissari di gara, ha tenuto tutti col fiato sospeso. Legge è uscita illesa dall'abitacolo e, dopo essere stata visitata al centro medico del circuito, è stata dimessa) e ha raccontato cosa è successo in quei momenti. "Mi sono accorta che le vetture davanti a me stavano rallentando e allora ho alzato il piede dall’acceleratore, scalato le marce e frenato. Purtroppo non è stato sufficiente per evitare l'impatto con Wilson".

Le preoccupazioni maggiori erano tutte per Wilson e il timore che avesse riportato conseguenze fisiche gravi considerata la dinamica dell'incidente. Il pilota britannico è stato estratto cosciente dalla monoposto e subito condotto all’Indiana University Methodist Hospital per accertamenti. Un primo sospiro di sollievo è arrivato quando i medici hanno fornito rassicurazioni sulle sue condizioni di salute: non era in pericolo di vita ma era necessari accertamenti diagnostici per valutare eventuali danni o lesioni provocate dall'urto.

Un comunicato del team di Wilson ha successivamente alzato il velo sul report ospedaliero: "Il pilota ha subito una frattura della dodicesima vertebra toracica e resterà in ospedale ancora per una notte sotto stretta osservazione". Ce la farà a prendere comunque parte alla gara in programma domenica prossima? No, la seconda parte della nota lo chiarisce: "Non potrà partecipare alla 107ª edizione della 500 miglia di Indianapolis.