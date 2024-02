Leclerc accerchiato dai tifosi nel paddock in Bahrain: la reazione del pilota Ferrari spiazza tutti Il pilota della Ferrari Charles Leclerc alla vigilia del GP del Bahrain della Formula 1 2024 ha dovuto fare i conti con una situazione del tutto inaspettata: travolto da una folla di tifosi che hanno invaso la pit-lane del circuito il monegasco ha reagito spiazzando tutti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Il Mondiale di Formula 1 2024 è pronto ad aprire i battenti e prima ancora che le auto scendano in pista per il GP del Bahrain arriva una prima conferma riguardo al fatto che il pilota della Ferrari Charles Leclerc è il più amato dai tifosi di tutto il mondo. Un amore che a volte tracima, come accaduto nel giorno precedente all'inizio del primo Gran Premio della nuova stagione con il monegasco che è stato letteralmente travolto dall'affetto dei supporter presenti sul circuito di Sakhir.

All'arrivo in pit-lane del 26enne di Monte Carlo infatti i tanti tifosi presenti hanno oltrepassato in massa le barriere che separano la zona a loro dedicata da quella dei garage delle varie scuderie eludendo i tentativi di blocco messi in atto dagli uomini del servizio di sicurezza e hanno accerchiato il pilota della Ferrari che si è ritrovato dunque improvvisamente sommerso da gente che chiedeva un autografo o una foto.

Evidentemente sorpreso e impossibilitato a proseguire il suo incedere verso il box della scuderia di Maranello, Charles Leclerc si è comunque fatto apprezzare per la sua reazione ad una situazione molto particolare. Il monegasco infatti stretto nella morsa dei tifosi, pur in una situazione di imbarazzo, ha comunque cercato di esaudire le loro richieste mettendosi a firmare autografi su bandiere, cartoline, cappellini e magliette della Ferrari.

Una situazione che si è risolta solo diversi minuti dopo, quando cioè alcuni membri della Ferrari sono riusciti a raggiungerlo, farlo allontanare dalla folla di tifosi impazziti e scortarlo quindi fino al box della scuderia di Maranello mentre gli addetti alla sicurezza del circuito di Sakhir tentavano di riportare i fan dietro le barriere all'interno dell'area a loro dedicata della pit-lane. Una situazione dunque che, per quanto abbia creato scompiglio e messo un po' a disagio il pilota di Monte Carlo, dimostra ancora una volta quanto Charles Leclerc sia amato dai tifosi (della Ferrari e non) anche lontano dall'Italia e dall'Europa.

