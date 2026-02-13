Lando Norris risponde a Verstappen: “Nessuno lo obbliga a stare in F1. Se vuole può ritirarsi”

Lando Norris risponde pesantemente a Max Verstappen, che aveva creato la nuova generazione di Formula 1. Il pilota della McLaren non si è risparmiato: “Non è obbligato a stare qui”.

A chi si chiedeva se qualcosa sarebbe cambiato, a livello di personalità, per Lando Norris dopo la conquista deltitolo Mondiale di Formula 1, la risposta è arrivata molto presto. Nel modo in cui l'inglese della McLaren ha replicato a Verstappen, che aveva demolito il nuovo ciclo regolamentare usando parole durissime. Alle bordate di Max ha replicato Lando, pronto a battagliare dentro e fuori dalla pista.

Verstappen attacca, Norris gli risponde

I test del Bahrain sono terminati, ma in pista tutti i piloti torneranno la prossima settimana. Verstappen era stato tranchant nei confronti della nuova Formula 1, che a lui non piace e che ha paragonato in modo sprezzante alla Formula E: "È una Formula E sotto steroidi, non mi sto divertendo". Messaggio chiarissimo.

Lando Norris invece è sul fronte opposto e lo ha fatto usando parole fortissime, durissime nei confronti di Max: "Le sue parole sono state molto divertenti. Se vuole ritirarsi, può farlo. La Formula 1 è in continua evoluzione, a volte va meglio ed altre peggio. Ma in fin dei conti veniamo pagati cifre assurde e non ci si può lamentare“.

"Non è obbligato a stare qui"

Bastavano queste parole per chiudere il discorso, ma Lando ha voluto mettere il punto esclamativo: “Non è obbligato a stare qui. Per me è una sfida divertente, bisogna guidare in modo diverso e gestire in modo diverso. Personalmente continuo a correre, a viaggiare per il mondo e a divertirmi un sacco. Quindi, niente di cui lamentarmi”.

Norris a Verstappen lo conosce bene e per questo sa bene che Max sarà sempre pronto alla battaglia in ogni singolo Gran Premio: "Max non smetterà di provarci. Magari sorriderà un po’ di meno, questo sì. Ognuno può farsi la sua opinione su questi regolamenti e decidere cosa pensare o cosa fare. Nessuno dovrebbe lamentarsi o arrabbiarsi. A lui queste macchine potrebbero non piacergli? A me sì”.