Lando Norris mette in imbarazzo Ben Sulayem al Gala FIA: sul palco infrange la regola più cara al presidente

La stagione 2025 di Formula 1 si è chiusa con il rito più solenne: il FIA Prize Giving. A Tashkent, in Uzbekistan, Lando Norris ha ricevuto ufficialmente il trofeo di campione del mondo, ultimo atto di un'annata che ha consacrato la McLaren anche tra i costruttori. Accanto a lui sul palco anche Oscar Piastri, terzo nel Mondiale piloti.

Il momento, però, è stato subito segnato da un episodio che ha destato un po' di imbarazzo e molta ilarità. Davanti all'appena rieletto presidente FIA Mohammed Ben Sulayem, il pilota britannico ha infranto una delle regole più sensibili del nuovo corso federale: quella relativa al linguaggio in pubblico. Proprio mentre la Federazione Internazionale ha irrigidito il Codice Sportivo Internazionale contro parolacce e comportamenti ritenuti inappropriati fuori dall'abitacolo, il neo campione del mondo durante il suo discorso sul palco della cerimonia di premiazione si è lasciato scappare una parola di troppo.

Norris campione del mondo F1, parolaccia al Gala FIA

Prima ancora delle dichiarazioni, Ben Sulayem ha attirato l'attenzione con un gesto inatteso, scompigliando i capelli di Norris mentre lo invitava a parlare. Il 26enne di Bristol ha ripercorso la stagione, dalla rivalità interna con Piastri alla pressione esercitata da Max Verstappen (assente in Uzbekistan causa malattia) nella seconda metà del campionato, fino alle vittorie simbolo a Monaco e Silverstone. Poi lo scivolone verbale, subito accompagnato dall'imbarazzo e dall'ironia.

"Voglio dire che Oscar non mi ha certo reso la vita facile, e negli ultimi tre anni abbiamo avuto una grande rivalità e competizione l'uno con l'altro", ha detto Norris. "Certo che abbiamo ottenuto delle grandi vittorie, vincere a Monaco e a Silverstone è stato un sogno, ma io e tutti abbiamo avuto la nostra parte di errori e di ca***te". Resosi conto immediatamente ("posso dirlo qui?") con tono ironico ha proseguito: "Oh, mi dispiace, mi faranno una multa, ma posso pagarla ora" ha difatti detto smorzando subito le polemiche per poi riprendere il suo discorso: "Anche se abbiamo comunque commesso una buona dose di errori e momenti difficili, ma ne è valsa la pena, e tutto fa parte della storia".

Ben Sulayem lo "multa" subito, poi ritratta

La risposta del presidente FIA ha trasformato la violazione in uno siparietto pubblico, ma il messaggio regolamentare è rimasto chiaro. "Avevo intenzione di darti una multa di 5mila dollari dopo, ma ora penso che tu ne abbia bisogno per i tuoi capelli dopo che li ho rovinati" ha infatti detto il numero uno della Federazione Internazionale scherzando sull'accaduto. Una battuta che ha strappato sorrisi, ma che fotografa il paradosso del momento: il campione del mondo di F1 celebra il titolo infrangendo subito una regola simbolo della nuova linea dura FIA. Anche nella serata più formale, la discrasia tra la spontaneità dei piloti e la ferrea disciplina federale resta evidente.

Il regolamento FIA sul linguaggio pubblico e il caso Norris

Il Codice FIA prevede sanzioni per l'uso di linguaggio volgare in contesti ufficiali, soprattutto in ambienti "controllati" come cerimonie e conferenze. Norris, davanti a Ben Sulayem, ne ha avuto una dimostrazione immediata. Senza conseguenze sportive, ma con un segnale politico che lascia tutti con un interrogativo: la rielezione ha ammorbidito la posizione del presidente FIA su quello che è stato uno dei cavalli di battaglia del suo primo mandato oppure ha solo voluto evitare polemiche e magari chiederà, in privato, il rispetto della regola ferrea sul linguaggio da lui tanto voluta?