La MotoGP cambia il regolamento a Mondiale in corso: nuovo format già dal prossimo GP La MotoGP cambia improvvisamente il regolamento a Mondiale 2023 in corso: dal prossimo GP infatti ci sarà un nuovo format del weekend di gara per i piloti della classe regina. Le nuove regole riguardano le sessioni di prove libere e l’accesso diretto alla Q2 delle qualifiche.

A cura di Michele Mazzeo

Improvviso cambio di regolamento a Mondiale 2023 in corso per la MotoGP che entrerà in vigore già a partire dal prossimo GP della Gran Bretagna di scena a Silverstone nel weekend del 6 agosto. La novità riguarda il format del fine settimana di gara e l'accesso diretto alla Q2 delle qualifiche.

D'ora in poi a stabilire i dieci piloti della classe regina del Motomondiale che accederanno direttamente alla fase delle qualifiche in cui ci si gioca la pole position e le prime 12 posizioni della griglia di partenza della Sprint Race del sabato e della gara della domenica sarà soltanto la sessione di prove libere che va in scena il venerdì pomeriggio. Le vecchie FP2, che passano da una durata di 45 minuti a una di 60 minuti e ufficialmente si prenderanno il nome di Practice (Prova), dunque saranno le uniche prove in cui vi sarà una classifica delle prestazioni cronometriche messe a segno dai singoli piloti con i primi 10 che accederanno alla Q2, mentre chi si classificherà dall'11° posto in poi dovrà passare dalla Q1. Abolita del tutto dunque la vecchia classifica combinata dei tempi tra FP1 e FP2.

La prima sessione di prove libere, che va in scena il venerdì mattina, rimarrà in programma e avrà una durata di 45 minuti, ma non sarà più una sessione cronometrata. Il nome ufficiale sarà Free Practice 1 (FP1) e servirà soltanto ai piloti e ai team per mettere appunto i set-up delle moto e testare le varie combinazioni di gomme in vista della Sprint Race del sabato e della gara della domenica. La sessione di libere del sabato, cioè quella di 30 minuti che precede la Q1 delle qualifiche, non subisce alcuna modifica rispetto ai precedenti GP se non nel nome: d'ora in poi si chiamerà infatti Free Practice 2 (FP2).

Il nuovo format del weekend di gara della MotoGP 2023

Venerdì

Mattina: FP1 da 45′

Pomeriggio: Prove cronometrate (PR) da 60′

Sabato

Mattina: FP2 da 30′ e Qualifiche con Q1 e Q2

Pomeriggio: Sprint Race

Domenica

Mattina: Warm Up da 10′

Pomeriggio: Gara