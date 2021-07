La gaffe di Ricciardo durante la presentazione della F1 2022: “È una me**a”. Poi chiarisce Nel fuorionda prima della presentazione ufficiale della nuova monoposto di Formula 1 per il 2022 un microfono aperto in pista a Silverstone ha colto un’esclamazione colorita di Daniel Ricciardo che sembrava rivolta alla vettura che stava vedendo per la prima volta: “No, è terribile. È una merda, è peggio”. Il pilota della McLaren ha poi spiegato che il suo commento non era riferito alla macchina.

A cura di Michele Mazzeo

Il pilota della McLaren Daniel Ricciardo è stato protagonista di una clamorosa gaffe al momento della presentazione del concept della nuova macchina a "effetto suolo" che farà il suo debutto in pista dal Mondiale di Formula 1 2022. Durante il conto alla rovescia ufficiale si è sentito infatti l'australiano esclamare "No, è terribile. È una merda, è peggio". Ovviamente, pur non essendoci le immagini per sapere davvero cosa il 32enne di Perth stesse guardando in quel momento, tutti hanno pensato che la frase catturata dal microfono aperto fosse un modo colorito per mostrare la sua disapprovazione nei confronti della nuova monoposto presentata a Silverstone. E inevitabilmente sui social network è diventata immediatamente un tormentone.

In molti inoltre hanno fatto notare come in fase di presentazione lo stesso driver della scuderia britannica sia stato molto diplomatico sull'estetica della nuova vettura affermando "mi piace la parte posteriore. Sembra piuttosto old school, mi ricorda quello del 2008 come stile. L'anteriore è molto diverso, ma come tutte le cose, più lo fissi e più comincerà a sembrare una cosa normale".

Dato che questo episodio ha immediatamente fatto il giro del web, durante la conferenza stampa del GP di Gran Bretagna Daniel Ricciardo ha voluto chiarire rassicurando tutti che quella frase non fosse rivolta al design della vettura appena svelata anche se non ricorda di aver detto nulla del genere:

"Probabilmente, stavo parlando di qualcos'altro, perché ad essere onesti abbiamo parlato di un bel po' di cose – ha chiarito infatti il più esperto dei piloti McLaren –. Ad essere onesti non ricordo di aver detto nulla del genere, perché in realtà ho pensato che fosse cool. Non sarei stato così aggressivo, forse solo sulla colorazione – ha poi aggiunto –, ma non avrei mai detto una cosa così sulla macchina. Ero in piedi accanto a Lando? Non impreco vicino a Lando, perché è ancora abbastanza giovane. Voglio comunque mettere in chiaro che – ha infine concluso Ricciardo – sicuramente non ho pensato che fosse una merda. In realtà penso davvero che il posteriore sia bello, come ho detto. Comunque non c'è negatività intorno alla nuova macchina mi pare".