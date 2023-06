La Ferrari è favorita nel Gp Austria: “Se Leclerc parte in prima fila può battere Verstappen” La Ferrari non vince in Formula 1 da un anno, l’ultimo successo lo colse in Austria. Secondo la Red Bull a Spielberg Leclerc potrebbe essere il favorito.

A cura di Alessio Morra

La Red Bull è imbattibile. Verstappen sta strapazzando tutti e miete record su record. Super Max ha lasciato due Gp a Perez, che però ora è in difficoltà. L'obiettivo del team è quello di vincere tutte le gare in calendario, nessuno ci è mai riuscito. Sarebbe un primato pazzesco. Forse, però, per cercare di distogliere l'attenzione da questo obiettivo in casa dei campioni del mondo c'è chi dice che nel Gp d'Austria (in programma il 2 luglio) la favorita sarà la Ferrari.

Se la Red Bull sta vivendo un'annata strepitosa, la Ferrari sta annaspando. Errori su errori. Un solo podio, una sola pole in quest'avvio di stagione, con il quarto posto nel Mondiale Costruttori, dietro pure a Mercedes e Aston Martin. Insomma fin qui tutto negativo. Alcune novità fanno ben sperare, quantomeno per la lotta per il podio. Ma in Austria la Ferrari potrebbe essere addirittura favorita. Questo pensa o meglio dice Helmut Marko, il consigliere della Red Bull.

Il dottor Marko in un'intervista rilasciata a oe24 ha detto di vedere favorita la scuderia di Maranello e in particolare a Charles Leclerc: "La Ferrari aveva la macchina più veloce a Montreal e il Red Bull Ring si addice a loro. Se Leclerc partirà dalla prima o seconda fila, non sarà facile per Max".

Un bluff? Può essere. Spesso Marko parla di altre scuderie e in particolare di Mercedes e Ferrari. Ma è anche vero che Leclerc ha vinto lo scorso anno a Spielberg e su questo tracciato si trova molto bene. La pista è corta, il divario non può essere ampio e c'è la possibilità di effettuare sorpassi.

Poi naturalmente Marko ha esaltato il suo pupillo Verstappen, che in tre occasioni si è imposto in Austria (record condiviso con Alain Prost): "Max ha vinto più di chiunque altro qui. La pista gli si addice e i tanti tifosi olandesi lo spronano. Spielberg è quasi un GP di casa per lui, assieme a Zandvoort e a Spa".