La Ferrari batte un colpo nelle prove libere in Ungheria: Leclerc è il più veloce, Verstappen fatica Il pilota della Ferrari Charles Leclerc è il più veloce nella seconda sessione di prove libere del GP d’Ungheria della Formula 1 2023: Sainz 10°, in difficoltà le Red Bull di Verstappen e Perez.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo una prima sessione di prove libere del GP d'Ungheria della Formula 1 2023 condizionata dall'incidente di Perez e dalla pioggia, nelle FP2 vengono fuori i primi verdetti riguardo all'adattamento delle varie monoposto al circuito dell'Hungaroring di Budapest. E leggendo la classifica dei tempi sembra poter finalmente sorridere la Ferrari che vede Charles Leclerc piazzare la miglior prestazione cronometrica di giornata precedendo l'alfiere della McLaren Lando Norris e quello dell'Alpine Pierre Gasly, mentre Carlos Sainz ha chiuso in decima posizione precedendo però sia le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez (che, almeno per quanto fatto vedere nei 60 minuti di libere, sono apparse in difficoltà su questa pista) e le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell che non hanno però effettuato simulazioni di qualifica.

Meno entusiasmante per la scuderia di Maranello invece la simulazione di passo gara con gomma media le SF-23 che hanno girato su tempi non esaltanti pur non mostrando alcun problema di elevato degrado gomme. Questo, come le difficoltà della Red Bull (che non ha brillato anche nella simulazione di passo gara), potrebbe però essere dovuto alle condizioni di carburante, power unit e assetti scelti per questa sessione di prove libere.

I risultati delle Fp2 e i tempi dei piloti nelle prime libere