La entry list della MotoGP 2022 è ufficiale: Valentino Rossi perde il posto e anche lo sponsor

A cura di Michele Mazzeo

La stagione della MotoGP si è appena conclusa con l'emozionante ultima volta di Valentino Rossi che dopo 26 anni ha salutato il Motomondiale festeggiando nel box a Valencia al termine dell'ultima gara dell'anno vinta dal suo allievo nell'Academy Pecco Bagnaia. Neanche il tempo di metabolizzare il primo campionato vinto da Quartararo, l'ultimo con il nove volte iridato in pista, che Dorna si è già proiettata al prossimo Mondiale della MotoGP 2022 pubblicando l'entry list ufficiale.

Scorrendo i nomi dei 24 piloti (i team saranno infatti 12) fa un certo effetto non vedere il nome di Valentino Rossi che però è presente per la prima volta come capo di una squadra dato che al via del nuovo campionato della classe regina da quest'anno ci sarà anche il team VR46 che manderà in pista sulle Ducati a sua disposizione il fratello del 42enne di Tavullia, Luca Marini, e l'altro ragazzo cresciuto nell'Academy, Marco Bezzecchi.

Nessuna sorpresa dunque per quanto riguarda i piloti della squadra di Valentino. A sorprendere è invece il nome della compagine e lo sponsor principale. Finora infatti nei documenti ufficiali si è sempre parlato di Aramco VR46 Racing Team, ma adesso il nome della compagnia petrolifera saudita è sparito. Segno evidente che le trattative per la partnership non sono ancora state concluse e, date le tempistiche, a questo punto potrebbero anche essersi arenate (dopo i trionfalistici annunci iniziali e le diverse conferenze stampa organizzate non si hanno infatti più notizie del Principe Abdulaziz bin Abdullah bin Saud bin Abdul Aziz Al Saud dai primi di settembre). Al momento quindi il team VR46 nel primo documento ufficiale della sua prima stagione in MotoGP appare senza title sponsor (voce importante per le casse di una squadra).

La entry list ufficiale della MotGP 2022