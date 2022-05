La decisione dei Commissari F1 su Perez e Verstappen sul GP di Monaco: respinto il ricorso Ferrari La FIA ha ufficialmente dato risposta circa il reclamo della Ferrari sulle presunte irregolarità della Red Bull all’uscita dai box. Un presa di posizione totale da parte della Rossa.

A cura di Fabrizio Rinelli

La commissione di gara al termine del Gran Premio di Monaco che ha visto la vittoria di Perez davanti a Sainz e Verstappen con Leclerc finito quarto, ha deciso di rigettare i ricorsi della Ferrari. La Rossa aveva infatti presentato un reclamo ufficiale nei confronti dei piloti della Red Bull che in fase di pit-stop hanno commesso una irregolarità. Entrambi, uscendo dalla pit-lane dopo il cambio gomme, hanno infatti attraversato la linea gialla che delimita lateralmente la corsia dei box prima che questa terminasse.

Un'infrazione del regolamento non punita però dai commissari che confermano la classifica finale del Gp di Monaco: Perez primo, Sainz secondo, Verstappen terzo e Leclerc quarto. La Ferrari avrebbe voluto ottenere un’eventuale penalità di 5 secondi a Sainz che avrebbe così vinto davanti a Leclerc, con Perez terzo e Verstappen quarto. Dopo circa due ore però è arrivato il verdetto degli Steward che ha infranto le ultime speranze della Rossa dopo il disastro ai box che ha danneggiato la gara di Leclerc.

La Ferrari ha fatto valere inizialmente l'esempio della penalità inflitta a Yuki Tsunoda nel GP Austria del 2021. La Red Bull ha invece fatto valere la tesi che la macchina fosse ancora a destra della linea gialla e che in ogni caso l'episodio non comportava una violazione del Codice Sportivo Internazionale. Ecco perché la FIA ha convenuto che la vettura di Verstappen non avesse attraversato la linea, in quanto per far ciò avrebbe dovuto avere una ruota intera a sinistra della linea gialla.

La ruota, per essere posizionata in modo irregolare, sarebbe dovuta essere interamente fuori dalla linea gialla, totalmente alla sua sinistra, e invece così non è stato. Per questo motivo, la protesta Ferrari è stata respinta. Stesso concetto espresso anche per Perez che non ha ricevuto penalità in quanto nessuna parte della sua ruota lato sinistro ha oltrepassato la linea gialla. La Ferrari ha provato di tutto per raddrizzare una gara che ha praticamente perso con le sue stesse mani.