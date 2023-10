Jorge Martin vince la sprint race in Indonesia: scavalcato Bagnaia nella classifica piloti MotoGP Jorge Martin è il nuovo leader del Mondiale MotoGP: con la vittoria della sprint race del GP di Indonesia lo spagnolo si porta al primo posto nella classifica piloti superando Bagnaia.

A cura di Redazione Sport

Il Motomondiale 2023 ha un nuovo leader dopo la sprint race del GP di Indonesia: è Jorge Martin, che si impone con autorevolezza nella gara breve e scavalca al vertice della classifica piloti un Bagnaia apparso in difficoltà, arrivato solo ottavo al traguardo. I 12 punti conquistati dal pilota spagnolo gli consentono di recuperare le tre lunghezze che lo separavano dal campione del mondo in carica e di mettere un margine di ulteriori sette punti in vista della gara di domani (orario della partenza fissato alle 9). A completare il podio il duo di piloti della VR46, con Luca Marini davanti a Marco Bezzecchi.

(in aggiornamento)