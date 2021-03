Il presidente e amministratore delegato ad interim della Ferrari John Elkann a pochi giorni dal centenario della nascita del nonno Gianni Agnelli voluto sottolineare quale sarebbe stata la reazione dell'illustre avo alla pessima stagione del Cavallino in Formula 1 e al momento attuale della scuderia di Maranello. Secondo l'attuale numero uno della Ferrari che ha rilasciato un'intervista al quotidiano torinese La Stampa, infatti, "Oggi Gianni sarebbe deluso, come lo siamo tutti noi tifosi della Ferrari".

John Elkann ha però voluto anche sottolineare come, nonostante l'inevitabile delusione per quella che, numeri alla mano, è stata la peggior stagione in Formula 1 della Ferrari negli ultimi 40 anni, sia ottimista per il futuro. E per farlo ha utilizzato dei concetti che rimandano ad un famoso aneddoto che riguarda proprio il nonno Gianni Agnelli e il fondatore del Cavallino Rampante Enzo Ferrari: "Ma io sono ottimista, perché abbiamo due piloti giovani: non sono ‘abituati a vincere’, ma hanno tanta voglia di allenarsi per vincere. Con la loro umiltà e determinazione stanno contagiando tutta la squadra" ha infatti proseguito l'attuale presidente e ad della casa di Maranello.

Le parole di Elkann, non sono casuali, bensì sono strettamente legate ad un celeberrimo scambio di battute entrato di diritto nella storia andato in scena tra Gianni Agnelli e il Drake in un momento dello scorso secolo in cui la Ferrari stava dominando in Formula 1: in quell'occasione difatti l'Avvocato, parlando della facilità con cui la rossa batteva i rivali, disse al mitico Enzo Ferrari "Voi siete abituati a vincere", frase che però non convinse il fondatore della Ferrari che in risposta volle puntualizzare "No, noi siamo allenati a vincere".