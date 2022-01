Improvviso cambio di scuderia: scossone in Formula 1 a poche settimane dal nuovo Mondiale L’Aston Martin ha annunciato l’addio del team principal Otmar Szafnauer che dovrebbe adesso andare a ricoprire lo stesso ruolo in Alpine. Una notizia che a pochi mesi dall’inizio del Mondiale di Formula 1 2022 in cui vi sarà la rivoluzione regolamentare può provocare un piccolo terremoto nel Circus.

A cura di Michele Mazzeo

Scossone in Formula 1 a pochi mesi dall'inizio del Mondiale 2022: il team principal Otmar Szafnauer lascia l'Aston Martin e, a breve, potrebbe passare ad un'altra scuderia. Una notizia annunciata dalla stessa squadra britannica di proprietà del magnate canadese Lawrence Stroll che arriva all'improvviso e che sembra aver colto di sorpresa anche lo stesso team:

"Otmar Szafnauer ha lasciato l'azienda e il suo ruolo nell'Aston Martin Cognizant F1 – si legge infatti nello striminzito comunicato diramato dalla scuderia con sede a Silverstone –. Vorremmo ringraziarlo per il servizio fornito alla squadra negli ultimi 12 anni e gli auguriamo il meglio per il futuro, poiché senza dubbio affronterà nuove sfide. Fortunatamente – prosegue la nota –, siamo guidati e gestiti da un forte gruppo di individui e ci sentiamo a nostro agio nel prenderci un po' di tempo per esplorare le opzioni prima di annunciare una nuova struttura di squadra. L'obiettivo del team – conclude Aston Martin – è attualmente quello di preparare la vettura più competitiva possibile per l'inizio della stagione 2022".

A poco più di due mesi dai primi test prestagionali (in programma a Barcellona dal 21 al 25 febbraio) in cui faranno l'esordio in pista le nuove vetture per il Mondiale 2022 rivoluzionate dai radicali cambiamenti regolamentari, la notizia dell'addio all'Aston Martin del 57enne ingegnere statunitense arriva come un fulmine a ciel sereno che può provocare un piccolo terremoto nel paddock della Formula 1. Come lascia anche intendere il comunicato della squadra britannica infatti Szafnauer non dovrebbe lasciare il Circus ("senza dubbio affronterà nuove sfide" recita difatti la nota) ma dovrebbe a breve essere annunciato a breve come team principal di un'altra scuderia, l'Alpine (con cui secondo i media francesi ha già un accordo di base, seppur mai firmato, trovato nel momento in cui in Aston Martin era stato annunciato l'arrivo dell'ex team principal della McLaren Martin Whitmarsh).

Qualora il passaggio alla scuderia francese si concretizzasse, alla luce della rivoluzione regolamentare che vedrà protagonista la Formula 1 a partire dal prossimo Mondiale, quello che in altre occasioni sarebbe visto come una normale operazione di mercato invernale si trasformerebbe in un vero e proprio caso. In qualità di team principal dell'Aston Martin, Otmar Szafnauer per tutto il 2021 ha seguito lo sviluppo della nuova monoposto con cui Stroll e Vettel prenderanno parte al campionato 2022 e, probabilmente, essendo un team cliente Mercedes, potrebbe anche conoscere il lavoro di sviluppo fatto dal casa tedesca sui propulsori per la nuova stagione. Di fatto quindi se diventasse, come appare quasi certo, il nuovo team principal della Alpine motorizzata Renault, Szafnauer diventerebbe l'unica persona in tutto il Circus a conoscere il livello di almeno una monoposto avversaria per il 2022 prima di vederle in pista. Un dettaglio non da poco in un mondo dove anche conoscere un piccolo dettaglio della concorrenza può fare una grande differenza (figuriamoci conoscere in anteprima un'intera vettura avversaria nell'anno in cui vi è la rivoluzione del regolamento tecnico).