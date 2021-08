Il veleno di Verstappen: “Fuori per colpa di una Mercedes, Bottas ha fatto una ca**ata” Max Verstappen furioso nel dopo gara contro Valtteri Bottas autore della carambola che a inizio Gp di Ungheria ha coinvolto anche la sua Red Bull: “Per la seconda volta consecutiva una Mercedes mi coinvolge in un incidente. Bottas? Mi ha lanciato contro Norris, ha frenato facendo una autentica ca**ata. Adesso però non mollo, lotterò fino alla fine”

A cura di Alessio Pediglieri

Un Gran Premio d'Ungheria che verrà ricordato a lungo per una partenza incredibile che ne ha condizionato sin da subito tutta la gara e un podio finale che nessuno si sarebbe aspettato. Tra i piloti coinvolti anche Max Verstappen che è rimasto coinvolto nella carambola innescata dalla Mercedes di Valtteri Bottas al via e che ha danneggiato la sua Red Bull. L'olandese alla fine è rimasto in pista ma ha chiuso solamente al 10° posto conquistando un solo punto che non gli ha permesso in classifica generale di salvare la leadership del Mondiale di Formula 1.

Rabbia, frustrazione e amarezza: per Max Verstappen è la seconda gara consecutiva in cui si ritrova coinvolto in problemi in pista causati dalla Mercedes, anche se questa volta il pilota olandese è rimasto comunque in gara fino alla bandiera a scacchi. Il tutto è stato scatenato da Valtteri Bottas autore di una brutta partenza e che ha frenato toccando da dietro Lando Norris, trascinando la sua McLaren all'impatto contro la Red Bull di Max Verstappen. Un problema non da poco per l'olandese che ha provato comunque a rimediare per tutta la gara, non riuscendoci.

Appena finita il GP, Max Verstappen è stato abbastanza chiaro e molto duro sull'episodio che lo ha penalizzato in pista: "La gara di oggi non è mai stata nelle nostre mani. Una Mercedes mi ha portato di nuovo fuori pista, indirettamente, ma non c'è dubbio che sia stata colpa di una Mercedes. Bottas ha fatto un'autentica ca**ata!"

L'olandese non ha potuto ottenere qualcosa di più con la sua Red Bull danneggiata dal contatto con Norris: "È molto deludente e molto frustrante ottenere solo un punto, ma se avessi visto lo stato della macchina, sarei stato anche molto fortunato a poter continuare in pista. Ho provato, di tutto, ma era molto difficile guidare in quelle condizioni. Adesso continueremo a spingere, non mi arrenderò mai. Abbiamo avuto due gare in cui siamo stati molto sfortunati, ma nulla è andato perduto"