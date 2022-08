Il maxi incidente di Seul, otto piloti sbagliano nella stessa curva: le immagini sono terribili A Seul nell’ultimo weekend stagionale della Formula E c’è stato un momento di panico quando ben otto vetture sono finite a muro quasi contemporaneamente. Otto piloti sono andati lunghi nella stessa curva.

A cura di Alessio Morra

Nel weekend si è chiusa la stagione 2022-2023 del campionato del mondo di Formula E. A Seul Stoffel Vandoorne ha vinto il titolo piloti, mentre la Mercedes si è aggiudicata quello Costruttori. La casa di Stoccarda si conferma una potenza nel motorsport. Ma la scena che resterà maggiormente negli occhi degli appassionati è quella del mega-incidente che ha coinvolto la bellezza di otto vetture durante gara uno dell'E-Prix di Seul, qualcosa di mai visto a livelli così alti.

Una scena che ha colpito tutti, pure quelli che casualmente l'hanno vista sui social o in tv. Perché è davvero raro che accada qualcosa di questo genere. Nelle primissime fasi della prima delle due gare che si tengono in Corea del Sud c'è un incidente clamoroso.

8 piloti coinvolti in un mega incidente in Formula E.

Il fenomeno dell'acquaplaning rovina la vita di ben otto piloti che sono coinvolti in un mega-contatto, che fortunatamente non ha avuto conseguenze fisiche per nessuno. L‘olandese De Vries della Mercedes è quello che se la vede peggio, perché la sua vettura finisce sotto quella di Buemi.

La Mercedes di Nick De Vries è quella che subisce l’impatto peggiore.

Vanno lunghi e si fermano anche Norman Nato, sostituto di Sam Bird che aveva guidato con una mano rotta nell'ultima tappa londinese, Ticktum, Cassidy, Turvey, Lotterer e Askew. La gara è stata interrotta a lungo prima di riprendere.

L'ultimo weekend di gare ha visto vincere prima Mitch Evans e poi Edoardo Mortara, loro due sono i piloti che hanno il maggior numero di successi in stagione. Ma per vincere i titoli serve anche la continuità. Il campionato è stato vinto da Stoffel Vandoorne, che ha ottenuto una sola vittoria, a Montecarlo. Il belga succede nell'albo d'oro al compagno di squadra De Vries. La Mercedes vince il titolo Costruttori e piazza una storica doppia, che realizza prima di lasciare questa categoria.