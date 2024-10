Il marchio Toyota torna in Formula 1 dopo 15 anni: annunciata la partnership con la Haas

video suggerito

La Toyota torna in Formula 1 15 anni dopo il ritiro dallo sport e dal Circus. La multinazionale giapponese ha annunciato una partnership tecnica con il team della Haas. Di fatto non si tratta di un vero ritorno in pista del marchio che non avrà alcun impegno diretto né ha in programma in futuro di tornare in Formula 1 con una macchina tutta sua. La Toyota ha ottenuto 13 podi e il miglior piazzamento è stato il 4° posto nella classifica costruttori nel 2005 durante il suo periodo di otto anni come team di F1. Ma non è mai riuscita a raccogliere una singola vittoria.

In nove Mondiali in attività di fatto sono stati centrate tre pole position che però non si sono mai tramutate in vittoria. Niente ingresso dei giapponesi dunque in Formula 1 come fornitori di power unit dato che il ruolo di motorista resterà la Ferrari, che ha dato il suo via libera a questa unione con Toyota. Il team Toyota Gazoo Racing sarà dunque il “partner tecnico ufficiale” del team americano. Di fatto tra i due team ci sarà un supporto tecnico con scambio di conoscenze su servizi di progettazione, tecnici e di produzione con in cambio una visibilità commerciale per Toyota.

Toyota in passato, per diverse stagioni ha fornito il proprio motori ad altri team: nel 2005 e 2006 la Jordan e dal 2007 al 2009 la Williams. Il marchio ‘TOYOTA GAZOO Racing' sarà visibile sulle monoposto VF-24 di Nico Hulkenberg e Kevin Magussen già a partire dal Gran Premio degli Stati Uniti, previsto dal 18 al 20 ottobre. Un ritorno parziale dunque dopo l'addio alla Formula 1 a seguito della crisi economica del 2009 in cui Toyota annunciò l'addio dal 2010. I risultati ottenuti di fatto furono deludenti rispetto alle risorse economiche a disposizione del team.

Nel 2005 la Toyota, nonostante non sia mai riuscita a centrare un primo posto, chiude comunque un'ottima annata mettendo in fila una serie costante di piazzamenti a punti che consente alla Toyota di consolidare il 4º posto in campionato. Si tratta di fatto del miglior risultato in assoluto del team prima dell'addio forzato nel 2010. Da quel momento in poi il team Toyota non è più comparso in Formula 1 fino a questo momento partecipando parzialmente al Mondiale della Haas.