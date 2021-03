Fernando Alonso dopo due anni e mezzo torna ufficialmente in Formula 1. Le ‘ciambelle' fatte con Hamilton e Vettel al momento del suo saluto nel Gp di Abu Dhabi 2018 fanno parte della storia e di quella che è finora la sua ultima gara in carriera nel circus. Ma in Bahrain, dove esordì vincendo con la Ferrari nell'ormai lontano 2010, lo spagnolo torna in pista lo farà con la Alpine con cui cercherà di essere la grande sorpresa di questa stagione.

Chi è più forte tra Lewis e Max? Io

Ufficialmente partirà a fari spente Fernando che a luglio compirà 40 anni e che sfiderà ragazzi che hanno quasi la metà dei suoi anni. Ma al netto delle dichiarazioni ufficiali, come quella sul valore della sua vettura: "L'Alpine non è al livello della Ferrari" (che spera di essere la terza forza, almeno), Alonso sa di essere sempre un grandissimo pilota e si pone allo stesso livello di Hamilton e Verstappen che si giocheranno il titolo mondiale, anzi ritiene di essere più forte di entrambi:

Abbiamo i campioni che c'erano due anni fa come Lewis, Sebastian e Kimi, ma anche Verstappen è anche uno della nuova generazione, sta correndo al massimo livello da 4-5 anni, la griglia è molto competitiva e sarà una sfida battere tutti. Se penso di essere forte quanto loro? No, sono migliore.

Voglio tornare a vincere

Messaggio inviato e sicuramente recepito da tutti i big, che però in realtà conoscono bene Fernando e sanno quanto sia forte e quanto competitivo. Nell'intervista rilasciata alla BBC Sport, alla vigilia del weekend del Gran Premio del Bahrain, Alonso ha anche dichiarato di essere tornato per primeggiare, l'obiettivo è quello di tornare a vincere gare e magari pure lottare per il titolo Mondiale: