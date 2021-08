Il calvario di Marc Marquez non è ancora finito: “Uso ricorrente di infiltrazioni prima delle gare” I postumi del lungo infortunio all’omero del braccio destro si fanno ancora sentire su Marc Marquez: dopo il GP d’Austria il pilota spagnolo ha rivelato che spesso prima di una gara di MotoGP è costretto a fare delle iniezioni di analgesico per riuscire a sopportare il dolore: “Cerco di evitarlo ma in gara mi aiuta ad andare più forte sulla moto”

A cura di Michele Mazzeo

Nell'ultimo GP d'Austria Marc Marquez è tornato a lottare per la vittoria facendo pensare che il suo lungo calvario cominciato con la frattura dell'omero del braccio destro in seguito alla caduta di Jerez risalente a più di un anno fa fosse finalmente terminato. Per 25 giri, prima della pioggia e della caduta, infatti l'otto volte campione del mondo ha battagliato con Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo per la testa della corsa senza dare alcun segno di cedimento con il passare delle tornate. Ci si è quindi chiesti se il dolore alla spalla che lo ha tormentato fin dal suo rientro in pista dopo le tre operazioni subite sia del tutto scomparso, ma le risposte trovate purtroppo sembrano smentire del tutto tale ipotesi.

Il calvario di Marc Marquez infatti ancora continua. A ribadirlo è stato lo stesso 28enne di Cervera dopo la corsa del Red Bull Ring. Il pilota della Honda ha infatti rivelato che prima di ogni gara è costretto a fare delle infiltrazioni di analgesico per sopportare il forte dolore che ancora prova alla spalla ogni qualvolta sale in moto.

"Non so a che punto sono con il recupero, non ho ancora finito e non ho ancora capito quale giorno mi farà male e quale no – ha detto infatti Marquez al termine della corsa di Spielberg –. Sabato stavo benissimo ma domenica prima della gara – ha poi rivelato lo spagnolo – ho dovuto fare un'iniezione perché avevo molto dolore (nella zona del braccio destro e della spalla, ndr) nel riscaldamento. Ho fatto un'infiltrazione di Enantyum e non ho sentito così tanto dolore. È andata bene, ho sentito la fatica, ma non ha fatto male".

Lo stesso Marc Marquez ha poi aggiunto che spesso quest'anno ha dovuto fare ricorso a questo tipo di iniezioni prima delle gare: "Tranne in Germania (unico GP vinto quest'anno dal Cabronçito, ndr), dove non mi ha dato fastidio, e lo scorso fine settimana, ho dovuto farlo in almeno altre tre/quattro gare – ha infatti ammesso lo spagnolo -. Dipende dalla sensazione che ho. È un Enantyum che puoi comprare in farmacia (con prescrizione medica): lo infiltrano nei muscoli perché così ha più effetto e funziona più velocemente. Cerco di evitarlo – ha però specificato prima di concludere – perché so che domani starò peggio, ma in gara aiuta sempre. Hai dolore, ma puoi fare un po' più di forza". Il lungo calvario di Marc Marquez è dunque ben lungi dall'essere superato.