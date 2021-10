Il calendario provvisorio della MotoGP 2022: il primo senza Valentino Rossi, il più lungo di sempre La MotoGP ha diramato il calendario provvisorio del Mondiale 2022, il primo dopo il ritiro di Valentino Rossi. Ventuno le gare in programma per quello che sarà il campionato più lungo della storia del Motomondiale che inizierà a marzo a Losail e si chiuderà a novembre a Valencia. A maggio e settembre gli appuntamenti italiani del Mugello e di Misano.

A cura di Michele Mazzeo

Un campionato di 21 gare che comincia il 4 marzo e termina il 6 novembre. Questo si evince dal primo calendario provvisorio della MotoGP per la stagione 2022, la prima edizione senza il nove volte iridato Valentino Rossi. Come al solito si inizierà in Qatar sul circuito di Losail e si chiuderà a Valencia come avviene ormai da diversi anni. In mezzo tanti Gran Premi che, causa Covid 19, non si sono disputati in questi due anni.

Il Motomondiale infatti nel prossimo campionato vuole tornare in Argentina, Giappone, Thailandia, Malesia e Australia, dove a causa della pandemia non si è potuto correre né nel 2020 né nel 2021. Si punta inoltre a far debuttare in calendario i GP di Indonesia (sul circuito di Mandalika) e Finlandia (sul tracciato del KymiRing). A questi, oltre ai classici appuntamenti di Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Montmelò, Sachsenring, Assen, Spielberg, Misano e Aragon, si aggiunge anche il GP del Portogallo a Portimao, reintrodotto in calendario per sopperire alle numerose cancellazioni dettate dalla situazione di emergenza sanitaria globale e pronto ad essere confermato anche nel 2022.

Il calendario provvisorio della MotoGP 2022