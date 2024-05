Hadjar trova un’auto piantata nel tunnel a Monaco: evita la tragedia grazie a un riflesso pazzesco

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Isack Hadjar è stato protagonista di una manovra incredibile nel tunnel di Monaco durante le qualifiche di Formula 2 e ha evitato un incidente che poteva avere conseguenze a dir poco tragiche. La macchina del giapponese Ritomo Miyata ha rallentato in curva e si è quasi fermata: sulla traiettoria è arrivato il pilota francese della Rodin Motorsport, che è riuscito a schivarlo con una prontezza di riflessi evitando una situazione che poteva essere molto grave incidente.

Rivedendo le immagini più e più volte si può notare come grazie ad una grande manovra di Hadjar le cose si sono risolte per il meglio e la sessione è proseguita senza particolari problemi, ma davvero siamo davanti ad una situazione che poteva divemtare tragica per una questione di secondi e centimetri.

Hadjar evita Miyata nel tunnel di Monaco con un riflesso pazzesco

Ritomo Miyata ha riscontrato dei problemi sulla sua monoposto proprio all'ingresso del tunnel e la macchina si è trascinata a rilento: a causa della bassa velocità si è rischiato un incidente con Hadjar che stava sopraggiungendo alle sue spalle:

Il pilota francese è riuscito a schivare con una grande prontezza di riflessi e una manovra a dir poco clamorosa: proprio mentre sembrava colpire la macchina davanti a lui, Hadjar è stato autore di una vera e propria prodezza e ha evitato un incedente che sembrava ormai certo per come si erano messe le cose.

Verschoor in pole nelle qualifiche di F2 a Monaco

A Monaco si è presola pole position di Richard Verschoor; mettendosi davanti a Victor Martins e Paul Aron. Il pilota della Trident partirà dalla prima posizione nella domenica. Primo nella Sprint Race sarà Fittipaldi, decimo alla fine delle qualifiche.

Per chi non lo sapesse le qualifiche di Formula 2 si sono disputata seguendo un format ad hoc per evitare traffico sul circuito di Monaco: per questo motivo la prova si è svolta con la suddivisione di due gruppi dalla durata di 16 minuti composti da undici piloti ciascuno. La pole position è riservata al pilota più veloce in assoluto in pista, con la prima fila completata dall’autore del miglior tempo nel secondo gruppo: il resto delle posizioni sono prese in fila nei rispettivi ordini di arrivo.