Guerra interna in Ducati, sorpassi e veleni tra Bastianini e Bagnaia: “Gli do fastidio” Tensione in pista e botta e risposta al veleno dopo la gara di Le Mans della MotoGP: in casa Ducati si accende la rivalità tra i piloti italiani Enea Bastianini e Pecco Bagnaia.

A cura di Michele Mazzeo

La gara di Le Mans della MotoGP 2022 vinta da Enea Bastianini sembra aver fatto deflagrare una rivalità interna alla Ducati tra il pilota del Team Gresini e il connazionale della squadra ufficiale di Borgo Panigale Pecco Bagnaia. Quanto accaduto nel GP di Francia, con i due che hanno duellato per la prima posizione, fino a quando il piemontese non è finito a terra in seguito ad un errore a sette giri dal termine, e il botta e risposta a distanza nel post-gara lasciano difatti trasparire un antagonismo tra i due che il prossimo anno potrebbero essere compagni di squadra ma anche contendenti per una sella qualora il team ufficiale decidesse di stravolgere completamente la line-up del team ufficiale.

Una situazione quest'ultima che inevitabilmente contribuisce a far sì che il livello dello scontro agonistico tra i due si alzi e la differenza di rendimento cominci ad avere sempre maggior peso. Enea Bastianini a Le Mans infatti ha portato a casa il terzo successo stagionale confermandosi come miglior pilota dei team indipendenti e riavvicinandosi alla vetta della classifica iridata con Quartararo ora distante solo 8 punti, mentre Pecco Bagnaia con lo zero collezionato in Francia è scivolato in settima posizione staccato di 46 lunghezze dal campione del mondo in carica e si è visto scavalcare in graduatoria anche dal compagno di squadra nel team ufficiale della Ducati Jack Miller.

Lo stesso Bagnaia è cosciente del fatto che questo rendimento non è accettabile: "Se voglio vincere il mondiale non posso commettere errori del genere – ha infatti detto il torinese dopo la gara di Le Mans –. Ora ho dei giorni per riflettere e poi a mente lucida potrò essere più critico. Questi errori non posso permettermeli. L'anno scorso sono caduto a Misano per colpa della gomma scelta ma oggi ho fatto io un errore di immaturità, cadere così è stato stupido. Oggi ho buttato via 20 o 25 punti. Quest'errore è forse il più grave che abbia mai fatto in MotoGP".

E proprio in merito all'errore commesso da Pecco Bagnaia a Le Mans è arrivata la frecciata di Enea Bastianini che sembra aver definitivamente aperto una rivalità tutta italiana che potrebbe caratterizzare il resto del Mondiale 2022 della MotoGP: "Magari io sono il pilota che gli dà più fastidio, perché sono italiano – ha infatti detto il riminese dopo al termine del GP di Francia –. Ho letto che gli piacerebbe ad avere Miller come compagno di squadra, forse gli ho messo pressione quando mi ha visto dietro di lui".

Bastianini vince a Le Mans, è il terzo successo nel Mondiale di MotoGp per il pilota del Team Gresini.

Una vera e propria frecciata di Bastianini, rispedita però al mittente da Pecco Bagnaia: "Enea può pensare quello che vuole, la verità è stata che lui è stato veloce e io ho commesso un errore di valutazione; l'errore non è stato dettato da Bastianini" ha infatti ribattuto il piemontese della VR46 Academy scocciato dalle dichiarazioni del pilota del Team Gresini. Tensioni e veleni a Le Mans che lasciano intendere che una rivalità, tutta italiana, in casa Ducati è pronta ad esplodere.