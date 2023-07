Formula E 2023, oggi Gara-1 dell’ePrix di Roma in diretta: a che ora e dove vederla in TV Oggi sul circuito cittadino dell’Eur va in scena la prima gara dell’ePrix di Roma della Formula E 2023: orario partenza e dove vederla in diretta TV e in live streaming su Sky, NOW e in chiaro gratis su Mediaset.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi la Formula E torna in pista in Italia per la prima gara del doppio appuntamento dell'ePrix di Roma nel quale si svolgeranno il 13° e il 14° round del Mondiale 2023. Dopo la tappa sull'inedito tracciato di Portland negli Stati Uniti dunque il campionato per monoposto elettriche torna in Europa e fa tappa nella capitale italiana per il penultimo ePrix di una stagione che vede una lotta per il titolo iridato ancora apertissima (con Jake Dennis in testa di un solo punto su Nick Cassidy e con Pascal Wehrlein e Mitch Evans ancora in piena corsa per l'alloro). La partenza di Gara-1 sul circuito cittadino di Roma in programma oggi è fissata alle ore 15 ed è possibile vederla in diretta TV e live streaming su Sky e gratis in chiaro su Italia 1.

Formula E a Roma 2023, a che ora inizia la gara di oggi

La gara di oggi dell'ePrix di Roma della Formula E 2023 inizia alle ore 15:00. Dopo il giro di ricognizione sarà dunque questo l'orario in cui si spegnerà il semaforo e i piloti potranno scattare dalla griglia di partenza sul circuito cittadino situato nel quartiere Eur della capitale italiana per giocarsi la vittoria nella tredicesima corsa stagionale del mondiale elettrico.

Formula E a Roma oggi: dove vederla in tv e live streaming su Sky e Mediaset

La gara di oggi dell'ePrix di Roma della Formula E 2023 si può vedere in diretta TV su Sky sul canale Sky Sport Arena (canale 204 del decoder satellitare). Gara-1 dell'ePrix di Roma si può vedere in diretta anche gratis in chiaro su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre). La corsa della Formula E che si tiene in Italia si potrà seguire anche in live streaming sull'app SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', su NOW e gratis sul sito Sportmediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Il percorso dell'ePrix di Roma 2023: le caratteristiche del circuito

Oggi piloti e monoposto elettriche sfrecceranno per le strade della capitale italiana sul circuito cittadino che ospita l'ePrix di Roma della Formula E 2023. Il percorso che si snoda nel quartiere romano dell'Eur è lungo 3,4 chilometri e prevede ben 19 curve: il layout fa passare la corsa all'interno del Parco del Ninfeo e tra le strade su cui si affacciano il Palazzo dei Congressi, Piazza Guglielmo Marconi e il Palazzo della Civiltà Italiana, meglio noto come "Colosseo quadrato". Il record ufficiale della pista in gara appartiene all'ex pilota di F1 (appena licenziato da AlphaTauri) Nyck de Vries che nella corsa della Formula E del 2021 con la Mercedes ha completato un intero giro in 1:40.771.