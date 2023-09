Ferrari e Lamborghini ritrovate tra i rifiuti: dal vecchio container abbandonato spunta un tesoro Una Lamborghini Countach e una Ferrari Testarossa sono state rinvenute all’interno di un enorme container abbandonato da anni in un bosco: le due iconiche e preziose supercar erano ricoperte da polvere, terra e un cumulo di rifiuti.

A cura di Michele Mazzeo

Passeggiare in un bosco e trovarsi di fronte un vecchio container abbandonato con dentro due tra le più iconiche supercar della storia. Un sogno per tantissimi appassionati di auto e cacciatori di tesori perduti che da oggi però può essere archiviato alla voce "fatti realmente accaduti". Già, perché è proprio questo quello che è recentemente successo negli Stati Uniti, dove all'interno di un gigantesco cassone lasciato da anni incustodito nel bel mezzo di un bosco con la porta d'ingresso ormai quasi totalmente ricoperta dalle sterpaglie tra cataste di vecchi oggetti e rifiuti sono state rinvenute una Ferrari Testarossa e una Lamborghini Countach LP400S.

La preziosa scoperta è stata immortalata dalla telecamera del noto fotografo appassionato di supercar Peter Kaczynski che ha poi postato il video sui propri profili social: "Oggi ho avuto modo di provare qualcosa che la maggior parte delle persone sogna. Icone dimenticate, una Lamborghini Countach LP400S e una Ferrari Testarossa che sono rimasti abbandonate e dimenticate per anni. Queste supercar sono state riportate alla luce e io ho avuto la fortuna di poter dare un'occhiata. È stato un momento così surreale" ha infatti scritto su Instagram.

Un video che, se da un lato racconta la preziosa scoperta, dall'altro dà un colpo al cuore agli appassionati di automobili costretti a vedere due delle vetture che hanno fatto la storia delle supercar (la Countach è la biposto da cui ha origine lo stile aggressivo e spigoloso che ancora oggi contraddistingue le Lamborghini, così come la Testarossa divenuta in tutto il mondo l'auto di lusso simbolo degli anni '80) abbandonate, ricoperte di polvere e terra e sulle quali sono divelti oggetti da lavoro, cianfrusaglie e rifiuti. Per fortuna però gli interni sembrano ancora in ottime condizioni e, almeno per quel che riguarda la Ferrari, il motore pare essere ancora funzionante. E questo di certo renderà il restauro molto meno complicato.

Un ritrovamento che, in ogni caso, farà felice coloro che si sono imbattuti in queste supercar dimenticate e lasciate a marcire: una volta rimessa a nuovo la Countach LP400S potrà raggiungere un valore che si aggira intorno ai 400mila euro, mentre la Ferrari Testarossa potrà arrivare a valere tra i 150mila e i 200mila euro. Una scoperta che vale dunque almeno mezzo milione di euro. Niente male (si fa per dire!) come bottino al termine di una passeggiata nel bosco.