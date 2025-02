Esteban Ocon cambia lavoro durante la pausa della Formula 1: compare a sorpresa in un film su Netflix

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Nuova vita per il pilota francese Esteban Ocon che dopo cinque anni passati in Alpine ha lasciato la squadra transalpina per trasferirsi alla Haas con cui correrà, in coppia con Oliver Bearman, nel Mondiale di Formula 1 2025. Il 28enne di Evreux infatti sta già prendendo confidenza con il nuovo team allenandosi al simulatore della Ferrari, di cui la compagine statunitense è cliente e partner, nel quartier generale di Maranello (era lì anche in occasione del primo giorno di Lewis Hamilton) per farsi trovare pronto nel momento in cui tornerà in pista. Queste però non sono le uniche novità che riguardano il classe '96.

Durante la sosta invernale infatti Esteban Ocon ha cambiato lavoro diventando attore per una pellicola francese pronta a sbarcare su Netflix. Il pilota transalpino è infatti apparso a sorpresa nel cast del film ‘Lune de Miel avec Ma Mère‘ ("Luna di miele con mia madre") diretto da Nicolas Cuche e che sarà disponibile sulla piattaforma on demand dal 12 febbraio. Dopo essersi abituato a stare davanti alla telecamera per la serie TV sulla Formula 1 ‘Drive to Survive‘ dunque il nuovo alfiere della Haas ha deciso di mettersi alla prova come attore.

Attualmente sono poche le informazioni riguardo la sua partecipazione al film. Al momento si può escludere che sia un attore protagonista (altrimenti il suo nome sarebbe comparso sulla locandina di lancio della pellicola) e, stando alla scena mostrata nel trailer con cui Netflix sta promuovendo l'imminente arrivo del film sulla propria piattaforma, si può anche abbozzare che, probabilmente, interpreta un ‘rovinafamiglie' o comunque di un ragazzo che fa saltare all'ultimo momento un matrimonio già pianificato.

Già, perché la scena in questione racconta di un promesso sposo che viene abbandonato all'altare dalla fidanzata che si getta proprio tra le braccia di Esteban Ocon, che arriva a bordo di una Alpine A110 R rossa (cosa che fa pensare che il suo ingaggio come attore risalga al periodo in cui era ancora sotto contratto con la scuderia F1 del gruppo Renault), sotto lo sguardo allibito dell'attrice Michele Laroque.

La comparsa a sorpresa del pilota di Formula 1 nel cast ha aumentato l'interesse riguardo alla pellicola, su cui già gli appassionati del genere nutrono grandi aspettative, perché adesso si è aggiunta la curiosità di vedere quale sarà il coinvolgimento di Esteban Ocon all'interno del film e, soprattutto, come se la caverà in questo suo vero debutto da attore.