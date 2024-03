Doriane Pin vince in F1 Academy ma nessuno le dice che la gara è finita: lei continua e viene punita Surreale finale in Gara-2 del GP dell’Arabia Saudita della F1 Academy: Doriane Pin vince ma nessuno le dice che la corsa è finita e tira dritta a tutta velocità dopo la bandiera a scacchi. Il folle comportamento le costa una penalità che le fa perdere la vittoria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Il primo weekend di gara del Mondiale 2024 della F1 Academy si chiude con un episodio surreale che stravolge la classifica finale. Come avvenuto in Gara-1, anche in Gara-2 del GP dell'Arabia Saudita di scena sul circuito cittadino di Jeddah a dominare la corsa della serie riservata alle donne è stata la talentuosissima pilota della Mercedes Doriane Pin che però si è vista togliere la vittoria per un clamoroso errore commesso nelle battute finali. Passata sotto la bandiera a scacchi infatti ha tirato dritto effettuando un altro giro a tutta velocità. Il motivo? Non si era accorta che la gara fosse terminata. E avrebbe anche continuato se i commissari FIA non avessero esposto le bandiere rosse per costringerla a fermarsi. Il tutto mentre al muretto del suo team stavano già festeggiando la vittoria.

Vittoria che però, proprio per quel folle comportamento dopo la bandiera a scacchi le è stata tolta dato che per quella grave infrazione si è vista comminare una penalità di 20 secondi da aggiungere al suo tempo finale che l'ha fatta così retrocedere dalla prima alla nona posizione dell'ordine d'arrivo finale della gara con l'alfiere dell'Alpine Abbi Pulling promossa quindi al primo posto e la pilota della Ferrari Maya Weug che sale sul secondo gradino del podio. Folle comportamento dietro il quale però si nasconde un problema di comunicazione con il muretto della squadra come risulta evidente dal team radio successivo all'esposizione delle bandiere rosse: "Doriane, cosa stai facendo? Era la bandiera a scacchi" le ha infatti urlato il suo ingegnere di pista con la Pin che ha risposto con un imbarazzatissimo "Non me lo avevi detto!".

Evidente dunque che durante le ultime tornate di gara sia saltato il collegamento radio tra la 20enne francese e il suo muretto e che la pilota, non essendo stata avvertita che quello che stava percorrendo fosse l'ultimo giro della corsa, non abbia fatto caso alla bandiera a scacchi sventolata al momento del suo passaggio sul traguardo e abbia tirato dritta a tutta velocità per evitare di essere ripresa dalla più immediata inseguitrice. Una giustificazione che però non è servita ad evitare la penalità (per aver preso due volte la bandiera a scacchi nella stessa gara) a Doriane Pin che si è vista quindi togliere la vittoria ottenuta in pista nel modo più surreale possibile.

