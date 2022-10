Doppia tragedia nel motociclismo italiano: morti in gara due piloti di 16 e 27 anni Bruttissima giornata per il motociclismo italiano che a poche ore di distanza l’uno dall’altro ha visto morire in pista due piloti: il 16enne Andrea Roberti è rimasto vittima di una drammatica caduta durante una gara di motocross mentre per il 27enne Federico Esposto è stato fatale un terribile incidente sul circuito di Misano.

A cura di Michele Mazzeo

Giornata nerissima per il motociclismo italiano che nello spazio di poche ore ha dovuto fare i conti con due tragedie nelle quali hanno perso la vita due giovani centauri azzurri. In mattinata durante una gara regionale di motocross sul tracciato di Rezzato in provincia di Brescia ha portato via ai suoi cari il 16enne Andrea Roberti travolto da diverse moto avversarie poco dopo la partenza della corsa e morto nonostante la corsa disperata agli Spedali Civili del capoluogo lombardo.

Nel pomeriggio invece il teatro della tragedia è stato il circuito "Marco Simoncelli" di Misano Adriatico con il 27enne pilota romano Federico Esposto che durante la gara della classe 600 Pro del Trofeo Italiano Amatori è rimasto vittima di un terribile incidente nel quale è stato coinvolto anche il 31enne bolognese Marco Sciutteri che, dopo esser trasportato in elicottero all'Ospedale Bufalini di Cesena, versa al momento in gravi condizioni.

Da ricostruire la dinamica che ha portato alla morte in ospedale del giovanissimo Andrea Roberti, su cui stanno indagando i carabinieri, ma dalle prime indiscrezioni sembra che il baby-pilota non sia riuscito ad alzarsi in tempo dopo una caduta venendo dunque travolto da altre moto che accorrevano da dietro a grande velocità. Non vi sono invece ancora certezze sull'incidente di Misano costato la vita a Federico Esposto e dopo il quale il programma del Trofeo Italiano Amatori, che vedeva la partecipazione di oltre 360 piloti, è stato terminato anticipatamente in segno di rispetto del centauro deceduto e di Marco Sciutteri arrivato in condizioni molto gravi all'ospedale di Cesena.