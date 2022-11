Clamorosa pole position per Magnussen nel GP del Brasile: la pioggia premia la Haas ad Interlagos Le pazze qualifiche del GP del Brasile della Formula 1 2022 sotto la pioggia si concludono con un verdetto clamoroso: a conquistare la pole è il pilota della Haas Kevin Magnussen.

A cura di Michele Mazzeo

Dalle pazze qualifiche del GP del Brasile della Formula 1 2022 viene fuori un incredibile verdetto: Kevin Magnussen conquista la pole position e partirà davanti a tutti nella Sprint Race del sabato. Il pilota della Haas è stato favorito da controverse condizioni meteo e del tracciato che ha visto scendere la pioggia a fasi alterne e ad una fortunata bandiera rossa per incidente di George Russell nel Q3. Il danese, alla sua prima pole in F1 della carriera, ha preceduto il campione del mondo Max Verstappen che dunque partirà al suo fianco nella griglia di partenza nella mini-gara del sabato e proprio il britannico della Mercedes che, nonostante l'impatto con le barriere, ha chiuso con il terzo miglior crono.

Sotto la pioggia si scioglie soprattutto la Ferrari con Carlos Sainz che chiude quinto mentre Charles Leclerc è addirittura 10° a causa di un clamoroso errore di strategia del muretto che lo ha mandato insensatamente in pista con gomme intermedie al via del Q3 con l'asfalto che era ancora asciutto seppur fosse attesa la pioggia (che è poi arrivata solo dopo la bandiera rossa che ha di fatto messo fine in anticipo alle qualifiche).

Pioggia che inoltre aveva condizionato già il Q1 iniziato da tutti con gomme intermedie su pista bagnata e terminato con gomme da asciutto nonostante una leggera pioggia che cadeva sul circuito di Interlagos, la Ferrari aveva sfiorato il disastro con entrambi i suoi piloti che fino all'ultimo giro hanno rischiato la clamorosa eliminazione (per il monegasco ha contribuito anche un inconveniente nel pit-stop).

La griglia di partenza della Sprint Race del GP del Brasile della F1 2022