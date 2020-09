Trovare la parola o l'aggettivo giusto per definire l'ultimo infortunio di Cal Crutchlow è complicato. Perché la rottura dei legamenti alla caviglia sinistra che ha riportato l'inglese oggi a Barcellona alla vigilia del weekend del Gran Premio di Catalogna è incredibile. Il pilota britannico era andato dal dottor Mir per vedere a che punto ora il recupero dal problema serio all'avambraccio sinistro, ma Crutchlow mentre stava uscendo dalla cabina dei test sul Covid-19 è scivolato e si è rotto i legamenti della caviglia. Pazzesco. Questo il comunicato del team LCR Honda:

Come da programma oggi il pilota del Team LCR Honda Castrol Cal Crutchlow è arrivato a Barcellona ed è andato a trovare il Dr.Xavier Mir per un controllo finale sul suo avambraccio destro, prima del Gran Premio di Catalogna, la cicatrice sembra essere in via di guarigione ed è in condizioni molto migliori rispetto alla settimana scorsa. Purtroppo, al suo arrivo al Circuit de Catalunya, Cal è scivolato mentre usciva dalla cabina dei test sul Covid-19, rompendosi i legamenti della caviglia sinistra, come confermato dal Dr. Max Ibañez, membro del team del Dr. Mir.

Crutchlow doveva rientrare a Barcellona

E adesso il britannico rischia di rinviare il ritorno alle gare, che sperava ci fosse con il team di Lucio Cecchinello, in Catalogna. Il pilota di Coventry, vincitore di tre gare nella MotoGP e autore di quattro pole position in carriera, aveva riportato una frattura all'avambraccio sinistro e per questo non aveva preso parte alle due gare che sono state disputate a Misano, negli ultimi due weekend. E ora in automatico è in dubbio per il prossimo appuntamento del campionato, che quest'anno è davvero costellato da tantissimi infortuni. Questa per Crutchlow è un'annata negativa, ha conquistato solo 7 punti con la Honda.