Binotto tifa Verstappen: “Alla fine vincerà Hamilton, ma se vincesse Max farebbe bene alla F1” Il team principal della Ferrari Mattia Binotto ha rivelato di tifare per Max Verstappen e la Red Bull nel duello per il titolo iridato nel Mondiale di Formula 1 con Lewis Hamilton e la Mercedes. Il numero uno della scuderia del Cavallino crede però che alla fine sarà l’inglese a trionfare. Mentre Leclerc e Sainz dovranno attendere il 2022 per tornare a vincere gare a bordo della rossa.

A cura di Michele Mazzeo

Nonostante i progressi, la Ferrari anche in questa stagione si ritrova a far da spettatrice nella lotta per il titolo Mondiale di Formula 1. Il Cavallino si gioca il ruolo di terza forza con la McLaren mentre Mercedes e Red Bull sono ancora nettamente avanti con Lewis Hamilton e Max Verstappen unici due contendenti per il titolo piloti. La scuderia di Maranello attende la rivoluzione regolamentare che stravolgerà la F1 dal 2022 per tornare a lottare per le vittorie e per la vetta delle classifiche, ma ad oggi non può far altro che assistere al serrato duello tra il sette volte iridato e il talento olandese da spettatore.

E non lo ha nascosto il team principal Mattia Binotto che in una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, oltre a lodare la sua coppia di piloti Leclerc – Sainz ("la migliore della F1") e ad alzare l'asticella delle aspettative in vista della prossima stagione ("L'obiettivo è tornare a vincere le gare e se non ci riusciamo significa che abbiamo sbagliato qualcosa"), ha rivelato la sua preferenza per Max Verstappen anche se crede che alla fine a spuntarla saranno Lewis Hamilton e la Mercedes:

"È una sfida entusiasmante fra due grandi piloti e mi auguro che lottino fino alla fine – ha risposto infatti Mattia Binotto interpellato su chi preferisse tra i due piloti impegnati nella lotta per il titolo iridato in questa F1 2021 –. Se dovessi scommettere, punterei su Lewis (Hamilton, ndr), perché credo che alla fine vincerà la Mercedes. Ma – ha poi aggiunto il team principal della Ferrari in conclusione- faccio il tifo per Max (Verstappen, ndr). Farebbe bene allo sport rompere lo status quo".