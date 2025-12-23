Bagnaia risolve il mistero sulle sue difficoltà nella MotoGP 2025: “Ho commesso un errore con la GP25”

La stagione più complicata della carriera recente di Pecco Bagnaia si chiude con una presa di responsabilità netta. Il pilota Ducati individua l’errore alla base del mancato feeling con la GP25 e spiega quando e perché tutto ha iniziato a deragliare.

La stagione 2025 di Francesco Bagnaia si è chiusa senza risposte sportive, ma con una spiegazione tecnica e mentale che chiarisce il senso di un'annata da dimenticare.

Il quinto posto finale nel Mondiale MotoGP, lontano anni luce dalla lotta per il titolo stravinto dal compagno di squadra Marc Marquez, è stato il risultato di una difficoltà mai realmente risolta: il mancato feeling con la Ducati GP25.

L'errore di partenza che ha condizionato tutta la stagione

Bagnaia ha individuato l'origine del problema senza alibi, assumendosi tutta la responsabilità: "Partire con l'idea che il mio potenziale con la GP24 fosse veramente alto". Un presupposto, derivante dal fatto che con quella moto pur perdendo il duello iridato con Jorge Martin aveva vinto ben 11 gare domenicali, che ha finito per condizionare l'approccio alla nuova moto, trasformando l'evoluzione tecnica in un confronto continuo con sensazioni del passato che non sono mai tornate.

Non si è trattato, come chiarito dal diretto interessato, di un problema di adattamento puro. "Non è stata una questione di adattamento alla GP25; si trattava piuttosto di cercare il feeling che avevo con la GP24, ma non è mai arrivato". Una ricerca che ha finito per complicare ogni scelta tecnica, allungando una crisi che il team non è mai riuscito a circoscrivere in modo definitivo.

Jerez come punto di rottura, il Giappone come illusione

Nel racconto di Bagnaia c'è un momento preciso in cui la stagione ha cambiato direzione: "Devo dire che le difficoltà sono iniziate a Jerez", su una pista che storicamente gli è sempre stata favorevole. Da lì, la sensazione di non riuscire più a fare le stesse cose ha aperto una spirale negativa culminata nel finale di campionato.

Il dominio assoluto nel GP del Giappone, unico vero acuto dell'anno, ha rappresentato più un'illusione che una svolta. Un riferimento ingannevole, che non ha trovato continuità nelle gare successive, mentre problemi di feeling, cadute e gestione gomme continuavano a pesare.

Bagnaia non parla di mancanza di serenità, ma di sensazioni smarrite. "La mia serenità è sempre rimasta abbastanza intatta", ha spiegato, ribadendo che il potenziale e la velocità non sono mai scomparsi, ma vanno ritrovati attraverso un lavoro più mirato.

I test di Valencia hanno lasciato segnali incoraggianti in vista del futuro, ma le risposte definitive arriveranno solo nei test asiatici. Il 2025, intanto, resta un monito chiaro: l'errore iniziale di valutazione sulla GP25 ha pesato più di qualsiasi limite tecnico.